‘Accendiamo l’estate’ i vigili del fuoco dedicano una giornata ai piccoli pazienti del Gaslini

Genova. Come il 21 giugno 2022, anche quest’anno i vigili del fuoco del Comando di Genova e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno organizzato la manifestazione “Accendiamo l’Estate” per i piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini.

“21 Giugno, solstizio d’estate. Inizia la stagione più bella per i bambini. Il mare, la montagna, la vacanza.

Per alcuni bambini il 21 giugno, invece, corrisponde a un passaggio in ospedale: per un controllo, per una dimissione o, per qualcuno, una degenza che si spera breve e verso la guarigione” scrivono i vigili del fuoco in una nota diffusa.

“A questi indomiti bambini e ragazzi, è stata data l’opportunità di ricoprire il ruolo dei vigili del fuoco provando l’uso di tubazioni antincendio, le attrezzature di soccorso, viaggiando su una teleferica fatta di funi, visto come si pilotano i nostri droni, indossare un elmo per immersioni subacquee, scoprire come sono fatte le nostre motobarche” continuano.

Poi concludono: “Ma abbiamo anche dato le giuste attenzioni ai bambini che, ricoverati, non potevano raggiungerci nelle aree esterne dell’Istituto. Gruppi di noi li hanno raggiunti nei reparti per un saluto, una foto tutti insieme ed un sorriso. “Accendiamo l’Estate” è dare forza alla speranza di una rapida guarigione per tutti. Un abbraccio a questi piccoli eroi che ci sono d’esempio e ci danno molto più di quello che oggi hanno ricevuto”.