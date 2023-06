A Genova quattro linee di treni suburbani come a Milano, ma le risorse sono un’incognita

Genova. Un servizio ferroviario suburbano sul modello milanese per l’area metropolitana di Genova, con quattro “linee S” parzialmente sovrapposte e un orario cadenzato, per un aumento complessivo del 15,7% della produzione chilometrica, subordinato però alla “verifica delle risorse economiche disponibili”. È quanto ha messo nero su bianco la Regione Liguria nella risposta fornita oggi in consiglio regionale dall’assessore Augusto Sartori all’interrogazione presentata da Selena Candia della Lista Sansa.

La materia è nota da tempo: grazie ai lavori del Terzo Valico e al potenziamento del nodo di Genova verranno liberati binari da dedicare esclusivamente al trasporto pubblico locale, mentre i treni merci e quelli a lunga percorrenza imboccheranno la bretella di Voltri, una sorta di “gronda” su ferro. Questa nuova configurazione permetterà di impostare un vero e proprio servizio metropolitano con frequenze regolari nella fascia costiera di Genova e nei comuni dell’hinterland. Cioè quello che da anni avviene a Milano, Torino o Bologna.

Il “piano di bacino del trasporto ferroviario regionale” citato oggi da Sartori definisce quattro linee suburbane di cui due passanti con frequenza di 30 minuti (S1 Savona-Sestri Levante, S3 Genova Voltri-Genova Nervi) e altre due attestate nella nuova stazione di Terralba (S2 Arquata/Busalla – Genova Terralba ogni 30 minuti, S4 Acqui Terme/Ovada – Genova Terralba ogni 60 minuti).

Tutte queste linee fermeranno a Principe Sotterranea. A Ponente nasceranno nuove fermate a Palmaro, Aeroporto/Erzelli e Cornigliano (in zona via San Giovanni d’Acri al posto dell’attuale stazione). In questo modo, aggiungendo anche i regionali e i regionali veloci, la frequenza complessiva risulterebbe di 15 minuti tra Voltri e Sampierdarena, circa 7 minuti tra Sampierdarena e Brignole, nuovamente 15 minuti fino a Nervi. In Valpolcevera il servizio avrebbe ben poco di metropolitano, con un treno ogni mezz’ora.

Il secondo documento chiave per capire il futuro del trasporto ferroviario è l’accordo quadro stipulato da Rfi e Regione Liguria più di un anno fa. Si tratta di uno strumento di pianificazione con cui la Regione si impegna in sostanza a prenotare tracce ferroviarie sulla rete. È lì che si parla di incremento della produzione dagli attuali 7,1 milioni di chilometri per treno fino a di 8,2 milioni di chilometri per treno a regime.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’ultimo aggiornamento lo ha fornito il direttore degli investimenti di Rfi, Vincenzo Macello: nodo ferroviario ultimato nel 2024, potenziamenti tecnicamente possibili a partire dal 2025. Il punto è che, per aumentare le corse sul nodo di Genova, serviranno due requisiti: un aggiornamento del contratto di servizio con Trenitalia e più treni destinati alle linee urbane. Il che può tradursi in due strategie: o la Regione immette nuove risorse economiche o taglia il servizio altrove. Senza contare che un eventuale rinforzo della flotta di treni avrebbe bisogno di tempi piuttosto lunghi per le consegne: basti pensare che il primo dei 48 nuovi convogli previsti dal contratto di servizio è arrivato nel 2018 e le ultime consegne sono programmate entro la fine del 2023.

Tutto al netto del blitz che ha visto protagonista nei mesi scorsi il sindaco Marco Bucci, convinto di poter gestire la tratta urbana attraverso Amt con l’obiettivo di garantire frequenze migliori senza passare da accordi con Trenitalia. Una suggestione ancora tutta da esplorare, che non ha registrato chiusure preventive da parte dei vertici delle Ferrovie ma che presenta numerose complicazioni, sul piano tecnico e giuridico. Nulla che il primo cittadino ritenga insuperabile, come d’abitudine.

“Apprendiamo favorevolmente il fatto che Trenitalia abbia, finalmente, previsto un aumento del servizio dei treni in Liguria, andando ad incrementare il numero di chilometri su ferro. Tuttavia ci preme sottolineare come sia fondamentale unire a queste intenzioni delle risorse economiche per fare in modo che i progetti abbiano gambe – commenta la consigliera Candia -. Da tempo evidenziamo le storture del contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia, un accordo rimasto per anni secretato e che prevede costanti aumenti delle tariffe a fronte di un servizio invariato in termini di chilometri. Oggi dall’assessore Sartori abbiamo appreso come siano stati fatti degli studi per valutare l’aumento di chilometri supportati dalla rete ligure”.

“Ci auguriamo che questi studi abbiano previsto un netto aumento chilometrico sulla tratta metropolitana, che per essere definita tale avrebbe bisogno di una frequenza di un treno ogni 10 minuti. Monitoreremo affinché nei prossimi mesi alle intenzioni possano seguire degli importanti investimenti economici. Ad oggi, oltre alle intenzioni dichiarate, va detto che non c’è ancora nulla di concreto, a partire dalle reali tempistiche di fine lavori per il Terzo Valico e per il nodo ferroviario genovese”.