A fuoco la cucina di un appartamento in via Fillak: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Ieri sera, poco dopo le 20.30, è andata a fuoco la cucina di un appartamento di via Fillak, a Certosa, e subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova con due autopompe e un’autoscala.

Come riportato dai pompieri, le fiamme avrebbero interessato principalmente il frigorifero e la lavastoviglie. Per permettere la messa in sicurezza, l’appartamento è stato evacuato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sempre ieri, nel pomeriggio, è scoppiato un incendio in via Ravecca, centro storico. Le fiamme sono divampate da un appartamento del primo piano, forse a causa di un corto circuito. Per fortuna l’incendio è stato domato abbastanza celermente senza feriti né intossicati ma a perdere la vista è stato il gatto della padrona di casa che era solo al momento del divampare del rogo.