Genova. Bandiere rosse e dell’Anpi, striscioni e simboli della Resistenza, ma anche la preparazione di una grande mobilitazione nazionale per ribadire i diritti dei cittadini. Oggi a Genova l’Anpi e il mondo del lavoro sono tornati in piazza con l’immancabile corteo in occasione dell’anniversario del 30 giugno 1960.

Il 30 Giugno 1960 la città di Genova insorgeva contro la decisione di far svolgere il Congresso del Movimento Sociale Italiano presso l’allora Teatro Margherita di Via XX Settembre. Erano passati solo pochi anni dalla fine della guerra e della Resistenza e il ricordo delle violenze e delle persecuzioni nazi fasciste era ancora vivo.

L’Anpi e il mondo del lavoro, che tanto aveva pagato al regime fascista che nel 1944 aveva collaborato al rastrellamento di quasi 1500 operai dalle fabbriche del ponente cittadino, guidarono la protesta che arrivò sino alla proclamazione dello sciopero generale da parte della Cgil il giorno 30 Giugno 1960.

La protesta genovese scatenò le reazioni di tante altre città italiane che si sollevarono contro il Governo Tambroni e dove purtroppo si registrarono anche vittime civili.

Ma quella mobilitazione portò alla caduta del Governo appoggiato dal Movimento Sociale, erede diretto del partito Fascista e fu una grande vittoria del Paese e del mondo del lavoro.

Corteo del 30 giugno con Anpi e Cgil

La manifestazione è partita da piazza Della Vittoria. Il corteo si è poi fermato sotto il Ponte Monumentale per rendere omaggio ai 1.863 caduti partigiani e ai 2.250 deportati morti nei campi di concentramento. Dopo la deposizione delle due corone, comizio in largo Pertini con gli interventi di Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, Massimo Bisca Presidente Anpi Genova e Gad Lerner curatore del progetto Noi, Partigiani.

“E’ sempre importante trasmettere la memoria di quei giorni – ricorda Igor Magni – in quel momento la risposta di Genova alla provocazione della destra fascista fu importante e arrivo, come spesso in questa città, dalle lavoratrici e dai lavoratori, anche oggi è importante che siano i lavoratori ad avere presente i propri diritti e anzi combattano per averne di nuovi, in un mondo dove la precarietà è sempre più dilagante”.

“La Cgil – conclude Magni – è in piazza per rivendicare tutto quello che bisogna fare, a partire anche dal salario, perché oggi il potere di acquisto delle persone e dei lavoratori è diminuito, se non arriveranno le risposte su salari e pensioni da tavoli che sembra ci siano regalati e a cui non si parla di niente, andremo allo sciopero generale”.