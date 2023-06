150mila pezzi di abbigliamento “taroccati” scoperti e sequestrati in via Pré

Genova. Dopo un’indagine congiunta Polizia Giudiziaria-Reparto sicurezza urbana della Polizia Locale durata alcuni mesi con pedinamenti e telecamere miniaturizzate, gli agenti del reparto hanno effettuato un blitz in contemporanea in zona via Prè in un magazzino e in un’abitazione, il cui titolare è quindi risultato reo di commercio di materiale contraffatto.

Il blitz è scattato quando dalle immagini di video sorveglianza gli operatori hanno avuto la certezza di un rilevante carico di merce contraffatta in arrivo e che non fosse ancora pronta per la vendita e quindi ancora custodita in magazzino.

Durante la perquisizione, autorizzata dalla Procura, sono stati rinvenuti circa 150.000 pezzi di merce contraffatta: scarpe da ginnastica, borse, cinture, zaini, portafogli tutti con note ma false griffe, etichette falsificate delle più note case di moda.