Zone scolastiche “potenziate”, la prima a Sestri Ponente: meno auto e marciapiedi più larghi

Genova. Marciapiedi più larghi, nuova pavimentazione carrabile e pedonale, spazi verdi e arredo urbano. È il progetto di riqualificazione che il Comune realizzerà a Sestri Ponente, nel nodo di via Giotto e piazza Aprosio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della zona scolastica e l’accessibilità del centro storico della delegazione.

Il progetto è stato presentato oggi dall’assessore alla Mobilità Matteo Campora e dal dirigente dell’unità smart mobility Valentino Zanin durante una commissione consiliare a Palazzo Tursi sulla sicurezza stradale. I lavori partiranno in agosto e saranno finanziati con un contributo di circa un milione di euro dalla Città metropolitana. Un intervento destinato a diventare un modello per altre aree della città particolarmente frequentate dagli studenti.

Due gli ambiti di intervento. Anzitutto l’incrocio tra via Giotto e via Borzoli, dove confluiscono i ragazzi degli istituti Bergese e Rosselli oltre a quelli della scuola media Antonio Gramsci di via Boeddu. Il progetto prevede l’eliminazione dell’isola di traffico tra le due corsie, la creazione di un ampio marciapiede (oggi ridotto al minimo) all’angolo con fioriere e panchine, una nuova pavimentazione in pietra nell’area pedonale, l’asfaltatura della strada con trasbit, un bitume di pregio dall’aspetto più chiaro, lo stesso usato ad esempio in piazza De Ferrari e via XXV Aprile in centro.

L'incrocio tra via Giotto e via Borzoli, com'è oggi e come sarà dopo i lavori

La stessa logica verrà seguita per piazza Aprosio, che diventerà una zona 30: via i parcheggi perpendicolari ai lati della strada, marciapiedi più larghi, stalli di sosta in parallelo ai margini e al centro della carreggiata, dove verranno piantate nuove alberature. Inevitabile la perdita di qualche posto auto. Anche qui la pavimentazione di qualità segnalerà l’entrata in una zona dove vengono privilegiati i pedoni piuttosto che i veicoli.

“È un esempio di come potremmo intervenire sulle zone scolastiche, abbiamo chiesto ai Municipi di segnalarci situazioni simili e siamo pronti a valutarle”, ha spiegato Campora. Una è già stata individuata su proposta di un gruppo di genitori: quella della scuola primaria Sacro Cuore di via Sciaccaluga a Quarto, una strada del tutto priva di marciapiede. In commissione sono emerse altre proposte: piazza Palermo, via Vittorino Era a Sturla, il liceo Pertini in via Cesare Battisti.

Nei prossimi giorni dovrebbe approdare in giunta una delibera con una lista di interventi finanziati dal ministero dei Trasporti con una dotazione ad hoc di un milione per abbassare il tasso di incidentalità che vede Genova ai primi posti in Italia. Nell’elenco ci saranno soprattutto attraversamenti pedonali rialzati e potenziati con illuminazione dedicata, il sistema LightGuard già installato in via Torti che sarà replicato in via Fieschi, nuove zone 30, ma anche strumenti di tipo repressivo per scoraggiare comportamenti pericolosi.

“Stiamo valutando quattro nuovi semafori intelligenti – annuncia l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino -. In base alle valutazioni sulla quantità di sinistri vedremo su quali incroci installarli. Sanzioneranno solo il passaggio col rosso e la fermata oltre la linea di arresto, non l’errata canalizzazione nelle corsie”.