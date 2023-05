Zapata, nel progetto voluto dal Comune un giardino pensile e una “corazza” contemporanea

Genova. Una specie di corazza traforata, in metallo, ridisegna il volume dell’edificio degli ex Magazzini del Sale, in via Sampierdarena, aumentandone di un piano la fruibilità, con una terrazza che è anche un giardino pensile e da cui – dicono gli architetti – si avrà “un’interessante e inusuale vista su Sampierdarena e sulla città portuale”.

Sono le caratteristiche che più saltano all’occhio del progetto di fattibilità tecnico economica realizzato dallo studio di architettura genovese Dodi Moss, a cui il Comune ha affidato l’incarico (da 168mila euro) di redigere la progettazione finalizzata all’appalto per il completamento del recupero del palazzo dove oggi si trova il centro sociale Zapata.

Il progetto, che sarà finanziato con 4,2 milioni di euro, soldi Pnrr (quindi con tempistiche stringenti per quanto riguarda cantieri e fine lavori), è da mesi al centro di dibattito in città.

Inizialmente sembrava che la riqualificazione avrebbe coinciso con uno sgombero definitivo del centro sociale occupato e autogestito che ha appena compiuto 30 anni di storia.

Poi, dopo manifestazioni e incontri, anche tra l’amministrazione civica e gli attivisti dello Zapata, si sono aperti alcuni spiragli. Dopo i lavori non è escluso che il centro sociale possa tornare all’interno dei Magazzini del Sale insieme all’Accademia Ligustica di Belle Arti che qui allestirà laboratori, e aule per la didattica.

Al momento, però, il dialogo è in fase di attesa: da capire se lo Zapata accetterà di costituirsi come associazione, ovvero come soggetto giuridico ammesso a partecipare a bandi di assegnazione di spazi da parte del Comune.

“L’idea – spiegano i progettisti di Dodi Moss nel documento consegnato all’assessorato ai Lavori pubblici del Comune – è quella di replicare il modello della collina di Sarzano quando l’arrivo della facoltà di Architettura e del Teatro della Tosse cambiarono il volto del quartiere attirando nuova popolazione ed energie positive che portarono ad una riqualificazione complessiva dell’intero centro storico”.

Il coordinamento del progetto è firmato Egizia Gasparini, già designer della penultima edizione di Euroflora.

Si tratta, appunto, di un progetto di fattibilità tecnico economica delle opere pubbliche, strumento predisposto per accelerare gli interventi del Pnrr e che contiene tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera.

I “nuovi” magazzini del Sale sarebbero rivoluzionati sul fronte energetico: la nuova copertura oltre a prevedere uno spazio relax attrezzato per i futuri fruitori del bene prevede la localizzazione di pannelli fotovoltaici.

Anche all’interno gli interventi sarebbero consistenti, inserendo travi in acciaio al posto di quelle in cemento armato, poi nuove finestre, un solaio e un sistema di climatizzazione ad aria combinato con un impianto di trattamento aria che garantisce opportuni ricambi e livelli di umidità stabili e adeguati.