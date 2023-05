Waterfront, domani sopralluogo con sindaco e vice: “Ecco come porteremo l’acqua nel canale”

Genova. Domani, lunedì 15 maggio, alle 11.15, si terrà un sopralluogo al Waterfront Levante per illustrare alla stampa le fasi di riempimento dei canali. Ci saranno il sindaco di Genova Marco Bucci, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e i tecnici.

Lo scavo e realizzazione dei canali, così come i ponti che li attraverseranno sono il contributo “pubblico” nell’ambito della riqualificazione della zona della Fiera, in gran parte affidata ai privati, il gruppo Cds.

Nei giorni scorsi il sindaco Bucci aveva preannunciato che i canali erano pressoché in dirittura d’arrivo e che “il canale era già pronto, si tratta solo di allagarlo”, le parole del primo cittadino. Uno stato di avanzamento che era stato auspicato per il maggio 2022, 12 mesi fa, ma soprattutto le difficoltà legate alla bonifica dell’area dagli idrocarburi, i tempi sono slittati notevolmente.

Da capire che cosa si vedrà domani, durante il sopralluogo, certo è che dal momento dell’apertura delle cataratte e delle valvole ci vorranno altri 10 giorni circa perché le aree scavate attorno al Padiglione Jean Nouvel possano essere invase dall’acqua.

Del resto il tempo stringe in vista del primo obbiettivo obbligato, il Grand finale di The Ocean Race, la prestigiosa regata velica internazionale che arriverà a Genova a fine giugno.

Proprio nelle aree del Waterfront sarà allestito il village aperto per nove giorni dal 24 giugno al 2 luglio, dove ci saranno non solo le barche protagoniste della gara, ma anche esperienze culturali, attività per famiglie, edutainment a tema “mare e vela” e un’intera isola della sostenibilità dove le oltre 300mila presenze attese potranno sperimentare nuove forme sostenibili. Dopo l’estate arriverà il Salone Nautico, con la promessa di avere 200 posti barca in più proprio nei nuovi canali.

L’importo complessivo dell’appalto pubblico è stato valutato in 14,9 milioni di euro. Che trovano copertura anche nei 15 milioni stanziati da un recente decreto interministeriale per il Waterfront nell’ambito del Pnrr.

A causa delle bonifiche più complicate del previsto i costi sono lievitati di circa 4 milioni, parte a carico dei privati (che costruiranno un parcheggio interessato) e due milioni circa per il Comune, come aveva spiegato il vicesindaco Piciocchi recentemente in consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione del Pd.

Intanto nell’area a nord del padiglione blu la parete del canale è pronta, lungo la banchina si intravedono le bitte e sul canale è stato montato un ponte provvisorio. Anche per due dei tre ponti si è stimato un aumento di costi tanto che alcuni mesi fa la giunta Bucci ha dovuto approvare con delibera l’aggiornamento economico dei progetti.

Sale da 2 milioni a oltre 3,4 milioni il costo del ponte sul canale principale, che collegherà l’area del Padiglione Blu di Jean Nouvel con la zona a monte, e da 2,9 milioni a 3,6 il ponte mobile che servirà a ad unire l’area del Palasport con quella delle case di lusso a forma di nave.