Genova. A meno di ventiquattro ore dall’inizio delle operazioni è stato completato l’allagamento del canale navigabile del Waterfront di Levante. Da stamattina l’acqua lambisce il padiglione Jean Nouvel dell’ex Fiera, come voluto dall’architetto Renzo Piano nell’ottica di riavvicinare la città al suo mare. Tanti i genovesi che si sono fermati in corso Aurelio Saffi per ammirare il nuovo panorama.

I 54mila metri cubi d’acqua che riempiono il canale navigabile sono entrati attraverso i 18 fori realizzati nella paratia di Ponente in calcestruzzo, che nei prossimi giorni verrà smantellata. Il bacino ha una superficie di 15mila metri quadrati, una profondità di 3 metri e mezzo e una banchina di 950 metri lineari in grado di accogliere circa 450 barche.

“Domani – annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – inizieranno le operazioni di varo del ponte mobile sul lato sud tra il Palasport e le nuove palazzine. In questo momento è in corso l’assemblaggio sotto la tensostruttura, poi sarà pronto entro l’arrivo di The Ocean Race. Tra luglio e metà agosto avremo anche il ponte sul lato nord, ma nel frattempo saranno installati moduli galleggianti che sostituiranno l’attuale ponte provvisorio per consentire il passaggio dei mezzi da cantiere”.

La procedura di allagamento era iniziata qualche ora dopo il previsto per il ritrovamento di un banco di roccia che è stato necessario demolire, ma il ritardo è stato recuperato. Dopo il varo del ponte mobile sarà demolita anche la paratia metallica di Levante e il canale sarà navigabile a tutti gli effetti. Per evitare il ristagno è stato installato un impianto tecnologicamente avanzato di ricircolo attraverso tubi neri che garantiranno acqua sempre limpida e pulita nel canale.

Il rendering del canale e del parco nella loro configurazione finale

“Un giorno storico”, lo aveva definito il sindaco Marco Bucci riferendo la conversazione avuta con Renzo Piano: “Portare l’acqua alle mura di Genova era un obiettivo importante e ce l’abbiamo fatta, finalmente, dopo tanti anni. Oggi il progetto comincia a farsi vedere. Dovrà essere tutto pronto per The Ocean Race, le barche della nota regata arriveranno fin qui, ovviamente non dentro al canale perché non è abbastanza profondo per accoglierle. Sicuramente vedremo l’acqua bella pulita e il canale pieno di barche per il Salone Nautico di quest’anno”.

Guardando come appare oggi l’area del Waterfront è certamente più facile immaginarsi come sarà a lavori ultimati. Tra lo specchio d’acqua e il muraglione di corso Aurelio Saffi sorgerà un parco urbano da 16mila metri quadrati e 2mila alberi che si connetterà con quello di piazzale Kennedy, i cui lavori sono previsti in avvio durante l’estate per terminare nell’autunno del 2024. Il parco sarà realizzato a 5,50 metri di quota sul livello del mare, in parte a tutta terra e in parte a giardino pensile sopra i parcheggi interrati, prevendo la messa a dimora di alberi ad alto fusto, con una densità di almeno un albero ogni 60 metri quadrati.

Da corso Aurelio Saffi sarà possibile raggiungere l’area verde attraverso un ascensore panoramico ad uso pubblico a ridosso delle mura storiche, con approdi aperti alla vista ma protetti dalle intemperie, in continuità con Villa Croce, via Vannucci e corso Mentana, garantendo in questo modo la connessione urbana tra il Waterfront di Levante e il quartiere di Carignano.

Nel frattempo, mentre procedono i lavori delle due palazzine che ospitano residenze di lusso, verranno posate a breve le fondazioni dell’edificio sul lato nord, mentre quello a ponente del padiglione Jean Nouvel sarà costruito in seguito. Per questi volumi si immaginano destinazioni miste (uffici, commerciale, ma anche un incubatore di imprese). Per mantenere la trasparenza visiva dal parco urbano verso mare, tutti gli edifici presentano i piani terra a quota 5,50 metri trasparenti, passanti ed aperti, con le vetrate sufficientemente arretrate per creare un effetto visivo di “sospensione”.