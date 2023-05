Waterfront di Levante, genovesi e turisti contemplano il nuovo canale tra critiche ed entusiasmo

Genova. Decine di genovesi (e non) da questa mattina si sono fermati sul lungomare di corso Aurelio Saffi per ammirare il nuovo canale navigabile del Waterfront di Levante, le cui operazioni di allagamento si sono ormai concluse dopo l’avvio sabato mattina alla presenza del sindaco Marco Bucci. Raccolto dunque l’invito del vicesindaco Pietro Piciocchi che aveva chiamato a raccolta i cittadini.

Tanti i commenti positivi. “È un lavoro immaginato per un futuro, con un’ora di treno arriveranno milanesi ricchi che tengono la barca qua, una soluzione imprevista e imprevedibile, frutto di una grande regia”, rimarca un residente della zona in grado di ricordare ancora i bagni Strega precedenti alla costruzione del quartiere fieristico. E ammette: “Non avrei mai creduto che fosse realizzabile”.

Waterfront di Levante, il canale navigabile ora è realtà

Affacciati al parapetto ci sono anche turisti come Luigi, che arriva da Perugia: “L’intervento complessivo sicuramente è meritevole perché un pezzo della città si riallaccia al mare. L’auspicio è che possa la passeggiata posso arrivare da Boccadasse fino al Porto Antico senza interruzioni. Vengo spesso a Genova e ogni volta passo a vedere l’avanzamento dei lavori”.

Non manca chi nutre dubbi sull’operazione, non tanto per l’estetica quanto per le ricadute sull’economia della città: “Potenzialmente stupendo, in pratica non so come abbiano bonificato là sotto e non so per il commercio del centro cosa significherà avere un polo così importante – dice un altro abitante di Carignano -. Via XX Settembre, con gli affitti che ha, non sarà più concorrenziale, le grandi catene si sposteranno qua, si svuoterà il centro e avanzerà il degrado“. Timori che i negozianti hanno esplicitato proprio negli scorsi giorni.

Emilio, ex residente della Foce, plaude a chi ha realizzato l’idea di Renzo Piano: “Fa sempre piacere vedere quando la città prende nuovi spazi. Non avevamo potuto partecipare alle visite, quindi veniamo qui a curiosare. È una bella cosa, si vede che sia il sindaco sia la Regione si danno da fare”.

Centinaia i commenti sui canali social di Genova24, dove tanti lettori hanno accolto la novità con entusiasmo ma non mancano le critiche. Per Giovanna Spisa “un’area che poteva e doveva essere di godimento per tutta la città alla fine è diventato il quartiere dei super ricchi. Speriamo che ora, toltosi questo capriccio, mettano mano alla sanità, alla manutenzione del verde e dei marciapiedi, e alla pulizia degli alvei dei fiumi”. Oltre alla “mercificazione” degli spazi, in tanti puntano il dito contro il pericolo di ristagno dell’acqua nel canale, che in realtà dovrebbe essere scongiurato da un apposito impianto di ricircolo.