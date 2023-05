Waterfront di Levante, Bucci assicura: “Il 20-22 maggio vedremo l’acqua nei canali navigabili”

Genova. “Entro il 15 maggio”, aveva detto il sindaco aprendo la Passeggiata di Primavera. A dire il vero doveva essere così anche un anno fa, “a maggio”, diceva Massimiliano Moretti della Cds nonostante Bucci avesse promesso “fine aprile”. Nel frattempo sono passati altri dodici mesi e oggi il primo cittadino, a margine della presentazione del progetto Greenatlas a Tursi, ha ribadito che i canali navigabili del Waterfront di Levante – forse l’opera più simbolica, nell’ottica di riavvicinare il mare alla città perseguita da Renzo Piano – sono ormai in dirittura di arrivo.

“I canali intorno al padiglione blu? Arrivano”, risponde Bucci ai cronisti. Sì, ma la data? “Mi sembra che sia metà maggio. Il canale è già pronto, si tratta solo di allagarlo, ci sono pure le ditte, il che vuol dire che è pronto per gli ormeggi”. Questo significa che tra una manciata di giorni vedremo l’acqua nei canali? “Ci vorranno un po’ di giorni per mettere l’acqua da quando apriranno le valvole, penso che verso il 20-22 maggio sarà a posto”. Una milestone che difficilmente l’amministrazione mancherà di celebrare con un evento ad hoc aperto alle telecamere.

Del resto il tempo stringe in vista del primo traguardo obbligatorio, il grand finale di The Ocean Race, la grande regata velica internazionale che arriverà a Genova a fine giugno. Proprio nelle aree del Waterfront sarà allestito l’Ocean Live Park, aperto per nove giorni dal 24 giugno al 2 luglio, dove ci saranno non solo le barche protagoniste della gara, ma anche esperienze culturali, attività per famiglie, edutainment a tema “mare e vela” e un’intera isola della sostenibilità dove le oltre 300mila presenze attese potranno sperimentare nuove forme sostenibili. E dopo l’estate arriverà il Salone Nautico, con la promessa di avere 200 posti barca in più nei nuovi canali. Insomma, a un mese e mezzo dall’ora X non ci si può più permettere di rimandare.

La colpa del ritardo sui canali è imputabile principalmente alla questione idrocarburi. L’area contaminata, estesa per circa 5mila metri quadrati a monte del padiglione Jean Nouvel e del canale principale, si è rivelata più grande del previsto. Così sono lievitati anche i costi della bonifica: 4 milioni di euro in più a carico del Comune, sebbene una parte degli oneri spetti a Cds, visto che sotto il livello del mare sarà scavato un parcheggio di due piani.

Nell’area a nord del padiglione blu i lavori vanno avanti senza sosta. La parete del canale è già pronta e lungo la banchina si intravedono effettivamente le bitte al servizio delle imbarcazioni. Un ponte provvisorio è stato collocato sul futuro canale in attesa di quello vero e proprio – mobile – che consentirà il collegamento stradale e pedonale, oltre che il passaggio delle imbarcazioni. In avanzato stato di realizzazione soprattutto i due edifici a forma di nave che ospiteranno le case extra lusso con vista mare, già tutte vendute. Altri due corpi di fabbrica simili sorgeranno uno sul lato opposto del padiglione, l’altro affacciato sul canale sotto corso Aurelio Saffi.

Nel frattempo è stata aggiudicata dal Comune di Genova la gara per il nuovo parco che sorgerà al posto dell’attuale piazzale Kennedy. I lavori, per un valore complessivo di 27,5 milioni di euro a base d’asta suddivisi in due lotti, sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai consorzi Csi e Cmci, entrambi con sede a Genova. I lavori, come ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, “dovranno partire in estate e si concluderanno nell’ottobre del 2024”. L’obiettivo è quindi garantire un’esecuzione a tempo record, in modo da organizzare e allestire nel nuovo parco l’edizione 2025 di Euroflora che dopo due edizioni abbandonerà la location ai parchi di Nervi.