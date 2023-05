Genova. “Renzo Piano mi ha chiamato per dirmi che questo è oggi è un giorno storico” dice Marco Bucci, sindaco di Genova, di fronte alle al canale navigabile del Water di Levante, il cui riempimento con acqua di mare dopo lo “stappamento” dei 18 fori realizzati nella paratia di Ponente.

Sotto gli occhi del sindaco di Genova Marco Bucci e del vicesindaco Pietro Piciocchi, l’acqua marina ha cominciato a defluire regolarmente nel sistema di canali realizzati attorno al Padiglione B Jean Nouvel.

“Portare l’acqua alle mura di Genova era un obiettivo importante e ce l’abbiamo fatta, finalmente, dopo tanti anni. Oggi il progetto comincia a farsi vedere. Dovrà essere tutto pronto per The Ocean Race, le barche della nota regata arriveranno fin qui, ovviamente non dentro al canale perché non è abbastanza profondo per accoglierle. Sicuramente vedremo l’acqua bella pulita e il canale pieno di barche per il Salone Nautico di quest’anno” continua Bucci.

“Il cantiere del Waterfront è molto complesso e impegnativo; un cantiere parlante nel cuore della città che si racconta e sviluppa nel contesto di un quartiere fieristico. Tutti ora hanno la possibilità di vedere il simbolo di una città che vuole crescere e essere dinamica. Oggi è una giornata di grande significato. Invito tutti i genovesi a recarsi in corso Aurelio Saffi a vedere le operazioni che procedono” dice l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi.

E prosegue: “Inoltre è importe ricordare che è stato installato un impianto tecnologicamente avanzato di ricircolo dell’acqua, attraverso tubi neri detti ‘talassotermico’, che garantirà acqua sempre limpida e pulita nel canale”.

Waterfront di Levante, arriva l’acqua nel canale navigabile

L’apertura delle bocchette dell’acqua è avvenuto alle 11.30, diversamente da quanto programmato (ore 7) a causa di un altro piccolo imprevisto, subito risolto.

“Sfortunatamente questa notte abbiamo avuto un ritrovamento di un masso di roccia che abbiamo dovuto demilire nottetempo. Abbiamo lavorato fino alle 23 di ieri e di nuovo fino alle 5 di questa mattina” dice l’ingegnere responsabile dei lavori, Carlo Cocchi.

E conclude: “Sinteticamente il bacino ha una dimensione di 15mila metri quadrati, una profondità di 3 metri e mezzo sul livello del mare, e una capienza di 54mila metri cubi di acqua. Ci sono 950 metri lineari di banchina per riuscire accogliere circa 450 barche”.

Le prossime tappe del progetto di realizzazione del Waterfront di Levante prevedono, entro la fine della prima settimana di giugno, la demolizione della paratia di Ponente in calcestruzzo, l’installazione del ponte mobile sul canaletto tra i due nuovi edifici residenziali e il Palasport, lo smontaggio e la rimozione della paratia metallica di Levante.

“Oggi stiamo assistendo ad un passo fondamentale per il nuovo Waterfront, e a una giornata storica per Genova: l’acqua che comincia a riempire i canali, dando forma al progetto di Renzo Piano che trasformerà tutta l’area. La città cambia volto, non a parole ma con i fatti”.

Così il presidente della Regione Liguria, commentando l’inizio del riempimento dei canali del nuovo Waterfront, iniziato questa mattina.

“Questo progetto simboleggia i profondi cambiamenti che Genova e la Liguria stanno realizzando in questi anni, e presto sarà in grado di offrire una risorsa in più nel già vivace settore della diportistica ligure, nella nautica e nel turismo, tutti settori strategici nella nostra economia. Vedere l’acqua nei canali del nuovo Waterfront è la dimostrazione che, con impegno e volontà, le opere possono essere realizzate, nei tempi prefissati”.