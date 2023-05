Volley, Serie B: Cus Genova vince il derby con l’Albisola, salvezza sempre più vicina

Genova. Successo determinante per la prima squadra maschile del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B, ma ogni verdetto rinviato al prossimo weekend.

Nel derby ligure contro l’Albisola Pallavolo arriva un’ottima vittoria per 3-0 (25-23; 25-18; 25-16) che permette agli universitari di mantenere attualmente l’ottavo posto nel Girone A, a quota 31 punti, gli stessi di Chieri ’76 e Sant’Anna Torino, seguite dal Valdimagra Volley, prima compagine virtualmente retrocessa.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta il giocatore cussino Federico Bargi – Nonostante i punti in classifica loro sicuramente hanno giocato un’ottima pallavolo, come ci aspettavamo è stata una partita combattuta, soprattutto all’inizio. Poi siamo stati bravi a rimanere concentrati per non perdere il filo della gara. Sicuramente è un finale di stagione complicato. Così è la Serie B, un campionato combattuto fino all’ultimo. Bisogna aspettare e combattere con il coltello tra i denti fino all’ultima partita”.

Per quanto riguarda invece le ragazze del Cus, guidate da Riccardo Serra e impegnate nel Girone Classificazione di Serie D, nell’ultimo turno sono state superate al PalaDamonte dal Cogovalle per 3-1 (19-25; 25-17; 25-9; 25-13).