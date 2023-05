Genova. Domenica 21 maggio torna la visita al ventre cavo del Ponte Monumentale. Gli esperti del Centro Studi Sotterranei accompagneranno i visitatori attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora attraverso un pozzetto, introducendo il pubblico in questo particolare mondo sotterraneo dove ci si muove sull’estradosso dell’imponente arcata strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra, archi pensili e grandi fornici ellittici che regalano suggestive prospettive architettoniche.

Si raggiungerà, infine, l’imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di corso Andrea Podestà), per 20 metri in altezza, le Mura della sesta cinta fortificata della città di Genova voluta da Andrea Doria nel 1536.

La visita è da considerarsi di “medio” impegno fisico e non è adatta a: persone con problemi alle articolazioni (gambe e braccia); persone con girovita superiore a 185 cm (si deve attraversare un breve pozzetto di circa 70 cm di diametro); persone che soffrono di claustrofobia.

Occorre la prenotazione telefonica obbligatoria: numero 3517800497 dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali (NO Sms – NO WhatsApp).

Politica di cancellazione: annullamento della visita entro le 24 ore che la precedono. In caso di annullamento della visita con un preavviso inferiore alle 24 ore dalla sua effettuazione si chiede il versamento tramite bonifico del costo di ingresso.

Dentro al Ponte Monumentale, la visita del Centro Studi Sotterranei

Massimo visitatori per turno: n. 15 (età minima 14 anni compiuti)

Cosa consegnare in sede di visita: il modulo di manleva compilato e firmato che vi sarà inviato via e-mail dal Centro Studi Sotterranei.

Durata visita: indicativamente 75 minuti. Costo ingresso: euro 20.

Per chi è in possesso della tessera socio (durata anno solare) euro 18. Pagamento in contanti in sede di visita.

Abbigliamento: consigliati indumenti comodi (potrebbero sporcarsi) e scarpe da trekking o similari. Materiale fornito: caschi speleo con frontale a luci led, cuffie sotto-casco monouso e guanti in lattice. Luogo incontro: ingresso Ascensore Monumentale/Podestà (Amt) in corso Andrea Podestà che collega via XX Settembre con corso Andrea Podestà, all’altezza del civico 5. Orario di incontro: presentarsi 20 minuti prima dell’orario del turno prenotato telefonicamente. Parcheggio: il parcheggio in zona è gratuito la domenica.