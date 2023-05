Via Pré, giovane colpito da una bottigliata alla schiena dopo una lite

Genova. Ancora un episodio di violenza ieri sera nel centro storico di Genova.

E’ successo intorno alle 23 in via Pré. Due giovani stranieri hanno cominciato a litigare per motivi al momento sconosciuti poi uno dei due, ha colpito l’altro con una bottiglia di vetro mentre quest’ultimo era voltato di spalle.

Diverse schegge si sono conficcate nella schiena del giovane. Sul posto sono arrivati i volontari della croce verde genovese che hanno accompagnato il ragazzo in ospedale in codice giallo. L’aggressore nel frattempo era fuggito.