Via di Francia chiusa in direzione centro, traffico nel caos: sarà così per almeno una settimana

Genova. Traffico nel caos da stamattina nella zona di San Benigno a causa delle chiusure scattate con la nuova fase dei lavori di potenziamento del nodo stradale. Dalle 21.00 di ieri via di Francia è chiusa al transito in direzione centro, con traffico deviato su via De Marini.

Inevitabile l’ingorgo nella rotatoria all’altezza del Wtc, nonostante la presenza della polizia locale per cercare di smaltire i flussi. I veicoli provenienti da ponente vengono convogliati tutti verso via Balleydier, da dove è possibile immettersi nuovamente in via di Francia superato il punto critico. Una lunga coda si è formata lungo via Sampierdarena. Pesanti ripercussioni anche in Sopraelevata, dove il traffico è già normalmente congestionato per il collo di bottiglia in fondo alla rampa di via di Francia, situazione peggiorata dai rallentamenti in rotatoria.

I veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate vengono deviati invece su via Scarsellini e da qui in lungomare Canepa in direzione ponente. La prima possibilità di invertire la marcia è alla rotatoria della Fiumara.

L’ordinanza del Comune di Genova conferma questo scenario fino alle 6.00 del 7 giugno, e comunque fino al termine dei lavori, promettendo dunque almeno una settimana di disagi in uno snodo cruciale per la viabilità cittadina.

Le disposizioni si rendono necessarie per consentire la rimozione – in gergo tecnico lo svaro – di uno degli impalcati provvisori del sistema di rampe e svincoli tra il casello di Genova Ovest, la Sopraelevata e lungomare Canepa. Tra giugno e luglio è prevista l’apertura della nuova rampa che connetterà direttamente la Aldo Moro e la gronda a mare, eliminando perciò le strozzature e gli ingorghi odierni.

Le modifiche interessano anche la linea 3 di Amt che salta la fermata di fronte al Wtc in direzione Principe e prosegue per via De Marini, via Balleydier e nuovamente via di Francia per riprendere il percorso regolare. Nessun cambiamento in direzione Sestri.