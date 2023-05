Via Balbi, 23 alloggi di social housing e un “giardino segreto”: al via il bando per la realizzazione

Genova. Chi si trovi a camminare di frequente in via Balbi avrà notato, sul lato sinistro a scendere, all’altezza del civico 9, laddove c’era uno storico bar per studenti, un fondo sventrato, parzialmente nascosto da saracinesche, con dei cumuli di terra, come se lì dentro fosse crollato qualcosa. In realtà per quel fondo e per l’edificio che ci sta sopra c’è un bel progetto di riqualificazione. Nella fattispecie si tratta di 23 alloggi di “social housing” – pensato soprattutto per inquilini under40 – che occuperanno lo stabile per intero. Con tanto di “giardino segreto” e terrazza panoramica.

Il Comune di Genova ha avviato proprio oggi il bando pubblico per la procedura negoziata per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’edificio di via Balbi 9. Il palazzo viene acquisito e recuperato dal Comune di Genova nell’ambito del piano Pinqua, fondi Pnrr, dedicato alla qualità dell’abitare. Un intervento che rientra nel più complesso Piano Caruggi voluto dall’attuale amministrazione.

La procedura negoziata consiste nell’invito a manifestare proposte a cinque aziende del settore. La scadenza è fissata al 12 giugno. Dopodiché il Comune sceglierà la proposta più vantaggiosa in termini economici e più rispondente agli obbiettivi del progetto. La cifra a disposizione tra fondi Pinqua, cofinanziamento del Comune e fondo per l’avvio delle opere indifferibili, per il progetto via Balbi 9, è complessivamente di circa 10 milioni e 300 mila euro.

Il progetto per via Balbi 9, che prevede anche servizi all’abitare e di quartiere, e sistemazione di parte dell’edificio a studentato, dovrà tenere conto di specifiche indicazioni della sovrintedenza, includerà modifiche importanti all’assetto e agli impianti accessori al complesso e vedrà il verde protagonista con un giardino interno “pensile” al quarto piano, un “roof garden” all’ultimo piano e una parete a verde verticale.