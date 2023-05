Vertenza Smag, sindacati: “Pronti allo sciopero a oltranza”

Genova. “Siamo pronti allo sciopero ad oltranza sino a quando Barbagli, proprietaria di Smag, non ci convocherà per parlare di tutti gli argomenti di frizione con questa azienda, senza presentare ostacoli alla trattativa e bisogna fare presto. Non ci stiamo a sederci a un incontro con già dei perimetri ben delineati da parte di Barbagli srl. Siamo ben consci che l’organizzazione del lavoro è in mano all’azienda, ma proporre sistemi organizzativi che di fatto sono un vero e proprio controllo a distanza dei lavoratori al solo fine di monitorare le performance degli stessi è a dir poco imbarazzante”.

Lo comunicano i sindacati in una nota Filctem Cgil, Femca Cisl e UilTec Uil.

Le sigle aggiungono: “Continuiamo a non capire perché si partecipi a una gara con il 20% di ribasso per poi affermare che a queste condizioni l’appalto non è più lavorabile e si chiude il bilancio con un negativo di oltre 800 mila euro dopo anni di attivi anche superiori al milione di euro”.