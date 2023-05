Verso il no alla liberazione anticipata del killer Luca Delfino: uscirà dal carcere della Spezia il 28 luglio

Genova. Formalmente il tribunale di sorveglianza di Genova si è riservato di decidere, ma a detta dei ben informati, Luca Delfino non potrà usufruire di un ulteriore sconto di pena per buona condotta e uscirà quindi dal carcere della Spezia il 28 luglio.

Stamattina a Genova si è tenuta l’udienza dopo il ‘reclamo’ presentato dallo stesso Delfino alla decisione del magistrato di non concedergli un ulteriore sconto di 45 giorni sulla carcerazione residua che gli avrebbe consentito di lasciare il carcere tra poco più di due settimane.

Questo è tuttavia l’ultimo passaggio formale prima della scarcerazione prevista a questo punto tra circa 2 mesi. Delfino non sarà tuttavia per il momento un uomo libero. Il magistrato di sorveglianza dopo l’udienza che si è tenuta a metà aprile sulla pericolosità sociale del killer di Antonella Multari ha infatti stabilito che Luca Delfino dovrà trascorrere 6 anni e mezzo di misura di sicurezza in una Rems, anche se il periodo sarà poi rivalutato nel tempo.

L’obiettivo della permanenza in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza è quella di individuare per Delfino o un percorso di cure a cui lui stesso nel corso dell’udienza ha spiegato di essere pronto a sottoporsi. Ancora il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria non ha stabilito se Delfino sarà trasferito nella Rems Villa Caterina di Pra’ oppure in quella di Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia.

La decisione del Dap avverrà anche con un confronto con la Regione Liguria che ha in gestione le strutture sanitarie ma secondo l’avvocato di Delfino Riccardo Lamonaca è molto probabile che venga trasferito a Pra’, dove lui ha chiesto di essere collocato per la vicinanza con la famiglia e dove gli stessi operatori sarebbero già stati avvisati del suo prossimo arrivo.