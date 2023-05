Venerdì 19 maggio il “funerale” della Sampdoria, corteo fino a De Ferrari dopo Genoa-Bari

Genova. Si svolgerà venerdì 19 maggio, al termine dell’incontro Genoa-Bari, il tradizionale funerale organizzato dai tifosi rossoblù per celebrare la retrocessione della Sampdoria in Serie B, sancita matematicamente dopo la sconfitta maturata ieri sera sul campo dell’Udinese.

La convocazione è arrivata con una locandina diffusa dalla tifoseria organizzata mentre un gruppo di supporter festeggiava già ieri sera in piazza Alimonda con cori, sfottò e fuochi d’artificio: “I funerali si svolgeranno il giorno 19 maggio 2023 presso Gradinata Nord, stadio Luigi Ferraris, fino a piazza De Ferrari, con corteo“.

Al momento il fischio d’inizio è previsto alle 20.30, ma l’orario potrebbe ancora variare. Di sicuro l’appuntamento sarà allo stadio e il corteo si terrà dopo la partita, che vedrà a sua volta una spettacolare coreografia allestita dai gruppi organizzati.

Una cerimonia goliardica entrata ormai nel folklore calcistico cittadino. L’anno scorso furono i blucerchiati a “piangere” i cugini con una simbolica processione corredata di croci, bare, carri funebri, sacerdoti e cardinali. L’occasione fu la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina nella serata del 16 maggio, match che significò la salvezza matematica per la Samp con la retrocessione assicurata per il Grifone fin dal giorno precedente.

Stavolta lo scenario è invertito: sabato il Genoa ha festeggiato la riconquista della Serie A portando la squadra in trionfo a De Ferrari con migliaia e migliaia di tifosi in delirio. Un risultato conquistato sul campo ai danni del Bari, proprio la compagine che i rossoblù affronteranno nell’ultima giornata di campionato prima del funerale della Samp. Che si preannuncia scenografico, almeno quanto quello (a colori invertiti) dell’anno scorso.