Vele in bianco e nero, mostra fotografica di Adolfo Ranise al Galata Museo del Mare

Genova. Dal 15 al 22 maggio il Galata Museo del Mare ospita la mostra fotografica di Adolfo Ranise “Vele in bianco e nero”, un omaggio alla vela e allo sport nell’anno in cui Genova ospita il Gran Finale di The Ocean Race.

L’imperiese Adolfo Ranise è un fotografo professionista che opera nel mondo dell’immagine da oltre 30 anni. Specializzato in fotografia di reportage, spettacolo e sportiva segue da molti anni la vela e gli sport natatori.

Al suo attivo numerose mostre fotografiche in Italia e nel mondo. Ranise ha esposto in Argentina a Buenos Aires, in Portogallo, Francia e in molte località italiane come Venezia, Milano, Genova ecc… È stato insignito dell’onorificenza di Maestro della fotografia artistica, di Eccellenza della fotografia internazionale e di quella di Artista della fotografia italiana ed è fotografo ufficiale di due grandi artisti come Angelo Branduardi e Cristiano De André.

“La mostra che ho preparato per il Museo del mare Galata, commenta Ranise, è interamente composta da immagini in bianco e nero, una sorta di sfida alla fotografia tradizionale di vela, dove a farla da padrone sono quasi sempre le immagini a colori ed a predominare è l’estetica. Perché bianco e nero e non colore? il motivo principale è che il colore distrae mentre il bianco e nero crea un maggiore senso di veridicità e aumenta anche il senso di drammaticità e autenticità di una immagine ed è proprio questo il concetto che le mie fotografie vogliono trasmettere, trattandosi per la maggior parte di immagini dinamiche, realizzate durante regate impegnative a causa della forza del mare e dell’intensità della competizione”

Le fotografie esposte in cornice formato 50×75 sono accompagnate da certificato di autenticità sul quale è indicato il numero di esemplari prodotti.

La mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo e visitabile tutti i giorni in orari museali: dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).