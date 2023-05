Genova. Ultima occasione prima della chiusura per i lavori di riqualificazione, per visitare serre, orti e giardini di Valletta Carbonara.

L’associazione di volontariato Le serre di San Nicola, nata con l’obiettivo del recupero di quell’area, dà appuntamento per sabato 27 maggio dalle 14,30 alle 18,30. In programma alle 14,30 l’apertura e la visita libera della Valletta con mostre e seminari. Alle 15 un’asta di beneficenza di piante tropicali, aromatiche, succulente e fragoline di bosco e una lotteria di beneficenza con estrazione alle 18.

Le serre di San Nicola sono in corso Firenze di fronte al civico 43 e chiuderanno per qualche anno.

L’area oggetto della trasformazione si sviluppa nella valle a nord dell’Albergo dei Poveri, che ne è il proprietario attraverso il lascito testamentario Emanuele Brignole, e misura circa 18mila metri quadrati. A sud è delimitata dal prospetto posteriore dell’Albergo, a ovest e a nord dal muro di terrapieno di corso Firenze, a est da aree residenziali.

Nel dettaglio il progetto, finanziato con fondi Pinqua-Pnrr, riguarda il recupero dell’ex vivaio comunale situato in pieno centro urbano. L’importo dell’intervento ammonta a 10 milioni di euro e prevede la trasformazione in parco pubblico, anche produttivo, con coltivazioni a chilometro zero, progetti di inclusione sociale e gestito attraverso patti di collaborazione tra cittadinanza attiva e Comune di Genova.

Il progetto prevede anche la ricostruzione delle serre con l’allestimento di un museo delle felci storiche, in partnership con l’orto botanico dell’Università di Genova.