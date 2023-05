Val Varenna, il progetto del secondo lotto per San Carlo di Cese: nuovi argini fino 4,60 metri di altezza

Genova. Il progetto definitivo per il secondo lotto degli interventi per la messa in sicurezza di San Carlo di Cese, in val Varenna è arrivato alla fase conclusiva del suo lungo iter burocratico: il Comune di Genova, infatti, ha depositato gli atti per il via definitivo in sede di conferenza dei servizi, cosa che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il progetto, come è noto, completerà gli interventi del primo lotto, intervenendo nella parte più a valle dell’aria di progetto dove il torrente passa a pochi metri dall’abitato: in sintesi i lavori allargheranno il letto del torrente aumentando il franco idraulico degli argini e della passerella pedonale che collega le due parti del paese.

Per fare ciò sarà necessario ‘entrare’ in alcuni lotti, privati e demaniali in parte con occupazioni temporanee funzionali al cantieri, in parte in maniera definitiva con espropri di porzioni di terreni, che lasceranno spazio alla rimodellazione degli argini e alla successiva costruzioni dei nuovi muri. “In particolare – si legge nel progetto – si è cercato di seguire i limiti catastali di confinamento dell’alveo, quali evidenziati dalle planimetrie catastali. Ove queste presentano andamento planimetrico lato fiume con linee spezzate non compatibili con la naturale regolarità del deflusso idraulico, si è attuata una compensazione sempre a favore della demanializzazione dell’area. Il bilancio tra aree cedute al demanio e aree demaniali occupate è sempre ampiamente favorevole al Demanio; in ogni caso, le aree demaniali occupate dal progetto sono comunque ricavate da attuale maggior occupazione antropica delle stesse da parte di opere esistenti, che vengono pertanto demolite”.

“In considerazione delle difficoltà di rifornimento del calcestruzzo con betoniere, si è prevista la realizzazione dei muri in elementi prefabbricati della larghezza di m 2,50 ed altezza variabile da m 1,50 fino a m 4,60 – si legge nelle carte – Il ciglio del muro è previsto ad altezza tale da contenere la linea dei carichi totali o comunque a quota sopraelevata di almeno 1 m rispetto al pelo libero della corrente di piena a ricorrenza duecentennale”. Oltre a ciò sono previsti sbancamenti all’interno del letto del torrente per favorire una maggior portata del torrente in attraversamento dell’abitato.

Una volta messo a terra il cantiere le tempistiche dovrebbero essere abbastanza contenuto, con tempi di realizzazione di 9 mesi lavorativi per un finanziamento di circa 1,4 milioni di euro. Come di consueto, in relazione al procedimento di espropriazione o a quello di approvazione del progetto in Conferenza di Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate – Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni; alla Direzione Urbanistica – Ufficio Procedimenti Concertativi o presso Comune di Genova – Archivio Protocollo Generale.