Università di Genova, su Science Robotics lo studio sul controllo di mani robotiche e protesiche abilitate al tatto

Genova. Le mani robotiche e protesiche disponibili in commercio sono sempre più sofisticate, ma non sono ancora in grado di restituire il senso del tatto a chi le indossa. Un articolo appena pubblicato su Science Robotics dal titolo “A hierarchical sensorimotor control framework for human-in-the-loop robotic hands” presenta, su questo tema, un approccio innovativo: a seconda del contesto e del tipo di applicazione considerata, il controllo dell’arto artificiale avviene a diversi gradi di condivisione tra essere umano e macchina.

Per saperne di più, abbiamo fatto qualche domanda a Lucia Seminara, prima autrice del lavoro e docente UniGe nel Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni.

Professoressa Seminara, ci spiega meglio il tema affrontato dalla ricerca appena pubblicata?

L’interazione umana con il mondo si basa in modo cruciale sul tatto. Le mani robotiche e protesiche disponibili in commercio sono dotate di articolazioni sempre più sofisticate ma tipicamente mancano di “feedback tattile”, nonostante la grande varietà di sensori che possono essere integrati sulla mano artificiale come una pelle elettronica. Questo significa che la sfida attuale consiste nell’interfacciare efficacemente gli esseri umani con questi arti artificiali abilitati al tatto. Per affrontare questa sfida, prendiamo ispirazione dai principi gerarchici del controllo sensomotorio umano per proporre un quadro concettuale in cui il controllo dell’arto artificiale viene condiviso tra la macchina e l’essere umano, con un grado di condivisione che dipende dal contesto e dal tipo di applicazione considerata.