Unige, assegnati quattro premi di studio promossi dalla società Ranieri Tonissi

Genova. Si è svolta nell’aula 7 di Villa Cambiaso, sede della Scuola Politecnica dell’Università di Genova, la cerimonia di assegnazione di quattro premi di studio promossi da Ranieri Tonissi S.p.A..

Si tratta della seconda edizione dei premi di studio, in collaborazione con l’Ateneo, intitolati alla memoria dell’ing. Bruno Emanuele Airoldi, presidente della Ranieri Tonissi da fine anni ’70 sino alla sua scomparsa.

Bruno Airoldi ha sempre dato molta importanza alla sua laurea in Ingegneria meccanica, conseguita a Genova nel 1958. Era convinto che la formazione ricevuta gli avesse insegnato un metodo che gli aveva permesso di affrontare efficacemente il suo ingresso in azienda e il suo soggiorno in Germania (Norimberga, Augsburg e Gustavsburg), e che queste esperienze avessero determinato il suo modo di lavorare e l’impostazione del lavoro che ancora oggi è presente in Ranieri Tonissi.

Dopo la morte di Bruno Airoldi avvenuta nel 2020, i figli Alessandro e Ilaria, oggi alla guida dell’azienda, hanno deciso di promuovere in suo ricordo l’istituzione di un totale di nove premi di studio da attribuire nei tre anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

I premi sono finalizzati a contribuire al supporto economico di studenti e studentesse, particolarmente meritevoli, iscritti per la prima volta al secondo anno dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME e del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN.

Per l’anno accademico 2021/2022, i premi sono stati assegnati alla studentessa Dalia Raafat (DIME) e allo studente Luca Folla (DITEN). I due, grazie alle loro capacità, all’ottimo lavoro dell’Ateneo e anche al premio ricevuto, hanno potuto completare il percorso di studi con un’opportunità di tesi di laurea magistrale da loro proposta: Dalia Raafat presso il Jet Propulsion Lab della NASA in California e Luca Folla presso il RINA di Rotterdam.

Per l’anno accademico 2022/2023 sono stati premiati Miriam Benvenuto, Rubens Dellepiane, Pietro Malerba (NdR: assente alla cerimonia) per il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME e Manuel De Luca per il Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN.

Durante la premiazione, le tre Divisioni della società – Marine, Naval, Power – hanno affrontato altrettanti temi ispirati all’attività lavorativa di competenza.

All’evento erano naturalmente presenti i figli di Bruno, Alessandro e Ilaria Airoldi, e alcuni dipendenti della Ranieri Tonissi.

Per UniGe erano presenti studentesse e studenti del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti – DIME e del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN, oltre a: