Un anno fa Alice Scagni veniva uccisa dal fratello Alberto, domani messa in suffragio in via XX

Genova. “Sono giorni estremamente dolorosi, terribili”. Antonella Zarri un anno fa ha perso due figli. Alice, che di anni ne aveva 35, e il fratello Alberto, 43, che l’ha ammazzata e che da quel 1 maggio non ha più parlato con i suoi genitori. Neppure quando un paio di mesi fa, Antonella, si è decisa ad andarlo a trovare in carcere. “L’ho salutato, si è alzato e se n’è andato, dicendo che non ce la faceva”.

Il tempo sembra essersi fermato da quel 1° maggio eppure non si è fermato affatto. La madre di Alice se ne rende conto soprattutto guardando crescere il nipotino. Non abbastanza, non quanto vorrebbe. Perché il padre ha deciso di concederlo ai nonni solo poche ore al mese e mai da solo. Ma al di là delle questioni familiari, diventate di dominio pubblico a causa dei social network, resta – nella famiglia Scagni – il dolore e lo sconvolgimento per quanto accaduto esattamente 12 mesi fa.

Accadeva un anno fa. Nella sera di quello che doveva essere un giorno di festa, di riposo, Alice viene uccisa con 17 coltellate dal fratello, andato a cercarla sotto casa, in via Fabrizi a Quinto. E’ il culmine di ore di follia e rabbia crescenti nell’uomo, che accusa la famiglia di averlo abbandonato. Tutto succede mentre a pochi metri, oltre le mura di casa, il marito di Alice accudisce il figlio. Quando scende in strada sarà troppo tardi.

Domani e giovedì nella chiesa della Consolazione di via XX Settembre, la stessa dove si erano svolti i funerali, ci saranno due messe in suffragio di Alice Scagni. Quella di domani, martedì 2 maggio, alle 11 di mattina, l’altra – giovedì 4 maggio – alle 18. L’annuncio è stato affidato alle pagine dei necrologi. “Cara figlia nostra che ci aiuti a sopportare tanto, sei grazia divina. Vita nostra, la tua dolcezza rifiorisce nel sorriso identico di Ale. Difenderemo la tua memoria dai cuori aridi, avrete verità e giustizia”. Mamma e Papà.

Alberto Scagni andrà a processo il 9 giugno. Quella la data della prima udienza in corte d’assise. L’uomo è stato rinviato a giudizio il 4 aprile dal giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni con l’accusa di omicidio premeditato e aggravato. Gli avvocati del fratello di Alice Scagni avevano tentato di ottenere, senza riuscirci, il rito abbreviato.

Da ricordare anche che Scagni è stato dichiarato dal perito del gip semi-infermo di mente (e se venisse confermato anche questo consentirebbe uno sconto di pena con un’eventuale misura di sicurezza in una struttura ad hoc) ma la corte d’assise potrebbe chiedere una nuova perizia psichiatrica. Per il consulente della procura Alberto era capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio della sorella, mentre per il consulente della difesa era totalmente incapace.

Sul fronte dell’inchiesta su forze dell’ordine e istituzioni, i tempi sono dilatati dal fatto che la procura di Genova ha chiesto una proroga delle indagini per il cosiddetto fascicolo bis, che vede indagati due poliziotti della questura di Genova e un medico della salute mentale della Asl3 per omissioni di atti d’ufficio, omessa denuncia e morte come conseguenza di altro reato.

La proroga della durata di sei mesi si è resa necessaria per svolgere ulteriori accertamenti sui presunti allarmi lanciati dai genitori di Alice e Alberto nei giorni e nelle ore precedenti l’omicidio che ad avviso della famiglia, che aveva presentato un esposto in procura, si sarebbe potuto evitare se i poliziotti o il centro di salute mentale fossero intervenuti.