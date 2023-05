Uil Liguria, martedì a Genova il convegno “Sicurezza e sindacato: identità, futuro, partecipazione”

Genova. “Sicurezza e sindacato: identità, futuro, partecipazione” è il titolo dell’evento formativo messo in campo da Uil Liguria per la salvaguardia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno presenti la segretaria nazionale Uil Ivana Veronese e Guglielmo Loy presidente nazionale Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Genova ed è organizzato dal segretario regionale confederale Uil Liguria Fabio Servidei che ha la delega alla sicurezza e alla formazione.

L’obiettivo è discutere dei rischi che comporta lavorare nei vari settori e le buone prassi da seguire affinché malattie professionali, infortuni sul lavoro e incidenti mortali non si debbano più verificare. In un momento delicato per il Paese rispetto alla piaga degli infortuni e degli incidenti mortali, la Uil esprime preoccupazione per il commissariamento degli enti pubblici previdenziali italiani, l’Inps (Istituto nazionale previdenza sociale) e l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro) approvato nel decreto legge nel Consiglio dei ministri di giovedì scorso. “Il compito della Uil è evitare che la sicurezza venga percepita dai datori di lavoro, dai lavoratori e dalle istituzioni come un insieme di principi astratti difficilmente applicabili – spiega Fabio Servidei, segretario promotore dell’iniziativa – Sulla via tracciata dalla campagna nazionale Zero Morti sul Lavoro, in Liguria abbiamo la necessità di elevare la sicurezza in ogni settore lavorativo”.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Uil Liguria.

Il programma:

Saluti sindacali:

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

Introduce: Fabio Servidei, segretario regionale confederale Uil Liguria

Intervengono:

Mario Mascia, assessore comunale al lavoro

Andrea Lomi, medico legale

Marco Sordi, patronato Ital Uil Genova.

Guglielmo Loy, presidente CIV Inail

Rls, Rlst e Rls di sito.

Ivana Veronese, segretaria nazionale Uil

Modera: Giada Campus, responsabile ufficio stampa Uil Liguria