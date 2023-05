Ue, Candia e Sansa: “La Regione non vuole aderire al progetto Eurodissey, occasione persa”

Genova. “La Liguria non fa parte del programma di scambi internazionali Eurodissey e non intende aderire, precludendo ai giovani tra i 18 e i 30 anni l’opportunità di svolgere un tirocinio in un altro paese europeo, e contestualmente la possibilità di ospitare in Liguria giovani provenienti da altri paesi europei”.

A dirlo sono i consiglieri regionali della Lista Sansa, Selena Candia e Ferruccio Sansa. La consigliera progressista, in particolare, ha presentato una specifica interrogazione sul tema durante la seduta di Consiglio regionale di stamane.

“Eurodissey è un programma di scambi internazionali promosso da AER (Assembly of European Regions) che permette di svolgere un’esperienza di tirocinio da 3 a 6 mesi in un paese europeo ai giovani tra i 18 e i 30 anni. Non solo, per permettere ai giovani di aumentare le loro competenze professionali è previsto l’alloggio gratuito, un corso di lingua sempre gratuito e una indennità mensile di tirocinio – spiega Selena Candia -. L’opportunità è duplice perché oltre alla possibilità di fare un’esperienza in un altro paese europeo per i nostri giovani, c’è anche la possibilità di ospitare in Liguria giovani provenienti da altri paesi europei”.

“Senza i giovani, senza le loro energie e le loro idee, la Liguria semplicemente non esiste più – aggiunge Ferruccio Sansa -. Aiutare i nostri giovani ad aprirsi al mondo amplierebbe anche gli orizzonti della nostra regione. Portare i ragazzi di altri paesi nella nostra regione sarebbe un’occasione per tutti di scambio e arricchimento”.

“Nonostante tutte queste opportunità oggi sono solo sei le regioni italiane che hanno aderito al progetto – concludono Candia e Sansa -. La Liguria non è tra queste sei e, come è stato ribadito oggi in Consiglio regionale, non intende aderire”.