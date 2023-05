Ubriaca va in giro con una sega e minaccia di morte i carabinieri: 50enne denunciata

Isola del Cantone. Si aggirava ubriaca in paese con una sega, allarmando gli abitanti che non hanno potuto far altro che chiamare le forze dell’ordine. Per questo una 50enne è stata denunciata.

L’episodio ieri in Valle Scrivia: la donna, in evidente stato di agitazione dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche, andava in giro brandendo il pericoloso attrezzo per strada.

All’arrivo dei carabinieri, intervenuti da Isola del Cantone e da Busalla, li ha minacciati di morte. I militari sono riusciti a disamarla e bloccarla facendo intervenire i sanitari per farla visitare.

La 50enne è stata quindi denunciata in stato di libertà per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.