Tutto pronto per Slow Fish 2023, Genova diventa capitale del mare, della pesca e della sostenibilità

Genova. “Conferenza stampa bagnata, edizione di Slow Fish fortunata”. Un nubifragio ha fatto da colonna sonora alla presentazione della manifestazione che si terrà tra l’1 e il 4 giugno tra Caricamento e il Porto Antico.

Organizzato ogni 2 anni nel capoluogo ligure da Slow Food e Regione Liguria rappresenta un’occasione d’incontro in cui, attraverso il confronto diretto con una variegata comunità di pescatori, scienziati, cuochi e organizzazioni, il pubblico viene educato al consumo, a partire dalle generazioni più giovani. Il tema di questo undicesimo appuntamento con l’iniziativa è “Coast to Coast”: un appuntamento più che mai legato alle connessioni e dedicato all’esplorazione di come ecosistemi marini e terrestri si influenzino a vicenda, e il temporale che si è scatenato durante la conferenza stampa in qualche modo ha ribadito questo concetto.

“Slow Fish è la manifestazione simbolo del mondo della pesca locale e internazionale – ha dichiarato il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca e al Marketing territoriale Alessandro Piana -, per parlare del mare in chiave di tutela e di risorsa attraverso report scientifici, nuovi progetti, diversificazione delle attività, gestione dell’energia. Slow Fish è un momento di condivisione, con tutta la positività delle nostre eccellenze, di un pescato genuino e simbolo della massima sicurezza alimentare che si traduce nel piatto con una spiccata biodiversità e con sapori inconfondibili”.

Nello Stand della Regione Liguria tantissime le attività in programma, molte con i Flag protagonisti, passando dalla valorizzazione della piccola pesca alle preparazioni gastronomiche che uniscono le montagne al mare. Il settore in Liguria conta una flotta di 500 barche e oltre 410 imprese ittiche, attorno a cui gravitano così tante famiglie, a cui si aggiungono le oltre 80 imprese di allevamento ittico (pesci e molluschi).

L’assessore Piana ha parlato anche di come la Regione sia impegnata a sostenere il mondo della pesca trovando i fondi per evitare che siano i pescatori a doversi sobbarcare i costi di smaltimento delle reti abbandonate trovate in mare. “Oggi devono pagare loro la consegna in discarica e non è giusto perché se rimuovono le reti, che sono di plastica, aiutano a tutelare l’ambiente marino”.

“Coast to Coast è il filo conduttore dell’undicesima edizione di Slow Fish, che quest anno vuole sottolineare la stretta relazione tra l’ambiente acquatico e la terraferma. Un tema particolarmente adatto a Genova, città che vive in simbiosi con il suo mare e con quello che il mare può offrire, dal pesce sulle nostre tavole, al porto commerciale, a quello turistico – commenta l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – Ancora una volta questa amministrazione sostiene convintamente Slow Fish, che si conferma tra le principali manifestazioni del settore con una proposta che, oltre al food, offre una serie di incontri e laboratori che riflettono l’attenzione che abbiamo verso il nostro mare e la pesca sostenibile, anche nelle acque dolci”.

“Slow Fish è una delle principali manifestazioni organizzate da Slow Food a livello internazionale, in cui le politiche alimentari si intrecciano maggiormente con gli aspetti di carattere ambientale, sociale, ed economico – evidenzia Daniele Buttignol, amministratore unico di Slow Food Promozion – L’acqua è un diritto da cui non si può prescindere e tutelarla in tutte le sue forme è nostro dovere come essere umani. Così come le coste, altro ecosistema fragile che con le acque condivide, oltre che un confine sottile, una comune visione che deve essere necessariamente fatta di cura. E lo dimostra l’attenzione che la manifestazione riceve da realtà pubbliche, i ministeri e le regioni in primis, e private. Le prime per condividere problematiche e progetti innovativi, le seconde per trovare insieme soluzioni condivise. Ma, come di consueto nelle manifestazioni di Slow Food, è centrale il coinvolgimento dei cittadini di tutte le età, dalla ludoteca in cui i bambini possono prendere confidenza con le specie aliene, agli show cooking in cui cuochi e start up le sperimentano in cucina per trasformarle da problema dei nostri mari e acque interne a risorsa gastronomica ed economica, fino alle conferenze in cui coinvolgeremo ricercatori e pescatori, climatologi, cuochi e produttori”.

Alla presentazione di Slow Fish 2023 anche Alessandro Cavo, presidente della Camera di Commercio di Genova ma anche del gruppo di azione costiera del levante ligure. “Slow Fish per noi sarà il punto per fare il bilancio dell’ultima consigliatura e delle attività che vogliamo mettere in atto per il prossimo futuro”.

L’inaugurazione di Slow Fish avrà luogo domani, 1° giugno alle 10:30 al Porto Antico di Genova alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La manifestazione sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dal 1° al 4 giugno, con orario continuano dalle 11:00 alle 23:00.

Quest’anno torna anche la collaborazione con Coldiretti. “Tra gli altri banchi di produttori certificati Campagna Amica – aggiunge ancora Daniela Borriello, Responsabile Coldiretti Impresa Pesca per la Liguria – anche i nostri pescatori sono pronti a offrire al pubblico di Slow Fish la qualità del pescato locale, fresco e a km0. A riprova di ciò, per tutta la durata della manifestazione, accanto al rifornimento quotidiano a cura degli operatori che si occupano della pesca notturna, i piccoli pescatori genovesi rimpingueranno l’offerta giornaliera portando pesce fresco con la barca direttamente all’attracco di piazza Caricamento a tutte le ore del giorno. Uno spettacolo culinario ed emozionale, che rientra appieno nello spirito della manifestazione”.