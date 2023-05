Tutto pronto per la Ligorna Cup: al torneo 90 squadre e oltre due mila giovani calciatori

Genova. Il 3 maggio è andata in scena la presentazione della Ligorna Cup, importante evento estivo di calcio giovanile organizzato dalla stessa società presso il campo di casa di via Solimano. Una competizione della durata di tre settimane (leve dal 2010 al 2016) a cui prenderanno parte anche leve dilettantistiche liguri e non, così come società professionistiche. L’evento si è tenuto presso l’impianto del Ligorna alla presenza di numerose e importanti istituzioni politiche e sportive.

Quella che animerà per tre settimane il campo del Ligorna è l’evoluzione della Coppa del Centenario, realizzata lo scorso anno per festeggiare i 100 anni della società biancazzurra. Un torneo anche di carattere sociale grazie alla collaborazione con la BIC Genova, con cui è già cominciata una collaborazione legata al calcio integrato.

Presso i campi del Ligorna sono attese circa 90 squadre in tre settimane di partite, per un totale di oltre due mila ragazzi tra squadre dilettantistiche e professionistiche, suddivise dal 29 maggio al 4 giugno per quanto riguarda le leve 2011 e 2013, dal 5 giugno all’11 giugno per le leve 2014, 2015 e 2016, mentre dal 12 giugno al 18 giugno per quanto riguarda le leve 2010 e 2012. Un evento che impegnerà tutta la macchina organizzative della società con il supporto di importanti partner quali S&L Trasporti, Gruppo GE, Sodimax, Cambiaso Risso Group e Joma.

“Sono contento di questa competizione, così come per tutte le istituzioni che hanno accettato l’invito, per coloro le quali avrebbe voluto essere presenti ma erano impossibilitati a partecipare e per coloro che hanno mostrato il loro interesse verso questo evento – ha commentato Alberto Saracco, presidente del Ligorna – La passione porta sempre a cercare di migliorarsi e la speranza è quella di avere sempre più supporto da parte delle istituzioni per il lavoro e la passione che mettiamo ogni giorno sul campo. Un torneo, questo, che chiude la nostra stagione e che facciamo in coda anche per permettere a tante società di partecipare”.

“Un tema importante è quello del sociale – ha aggiunto Stefano Ricci, direttore sportivo del Ligorna – Stiamo estendendo l’invito alla BIC Genova per praticare anche calcio integrato insieme alle leve delle società professionistiche che saranno presenti. Nei prossimi anni andremo a lavorare perché a Genova possano arrivare squadre importanti dal punto di vista nazionale non solo per il valore sportivo del torneo, bensì anche per il messaggio sociale”.

“Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo – ha dichiarato Massimo Dal Pozzo, vicepresidente del club – Un lavoro in profondità sia per quanto riguarda lo sport giovanile sia per quanto riguarda il sociale, in quanto la finalità della partnership di Sodimax e di Cambiaso Risso è volta proprio in quella direzione. A livello sportivo siamo contenti dei risultati raggiunti dalla prima squadra e dal settore giovanile, in cui stiamo lavorando per crescere ragazzi che un giorno vestano la maglia della prima squadra”.

Presente alla presentazione anche Giulio Ivaldi, presidente del Comitato Regionale LND Liguria: “Siamo felici di poter partecipare a questi eventi dopo anni difficili. Speriamo di riuscire a inquadrare alcune situazioni sugli impianti in Liguria, tra i quali la Sciorba, in cui potrebbe esserci anche l’interessamento del Ligorna. Complimenti alla società per ciò che sta facendo”.

Si è unita ai complimenti Stella Frascà, consigliere Federale FIGC e componente della giunta regionale CONI, la quale ha portato anche i saluti di Antonio Micillo, presidente del CONI Liguria: “Faccio i complimenti al Ligorna per ciò che sta facendo in questi anni e per l’impegno profuso. I risultati arrivano e si vede, sono convinta che questa società possa andare ancora avanti. Sono contenta per questo torneo perché significa che la voglia di giocare a calcio continua a esserci nonostante gli anni difficili”.

Queste le parole di Antonino Gambino, assessore comunale con deleghe alla Sicurezza e alla Valorizzazione del Volontariato, il quale ha portato i saluti di Alessandra Bianchi, assessore comunale con deleghe alle Politiche per la Promozione ed Educazione allo Sport, agli Impianti e alle Attività Sportive: “Il Ligorna è una società gloriosa su Genova. Da assessore alla Sicurezza posso solo che ringraziarvi per quello che state facendo per contribuire alla crescita calcistica e morale di questi ragazzi. Mediamente chi fa sport diventa un cittadino migliore e quindi fare un percorso di crescita sport aiuta in questo senso. Nel campo crescete buoni calciatori che nella vita saranno buoni cittadini».

D’accordo Claudio Villa, consigliere comunale della Città di Genova: “Tramite lo sport si può crescere. In questa vallata, in cui sono cresciuto così come anche in questa squadra, lo sport è stato decisamente importante. Un tema a me molto caro è quello dell’impiantistica sportiva, quindi ricordiamo che questa terza squadra di Genova deve essere tenuta in considerazione. Questo è un bellissimo torneo e ringrazio il Ligorna per la sua crescita e per la prospettiva che sta dando a questo evento. Quello della Sciorba è sicuramente un argomento importante per permettere al Ligorna di giocare in un campo differente e per valorizzare al meglio un impianto di quel tipo”.

Ha raccontato poi Christian Puggioni, coordinatore degli Eventi Sportivi di Genova 2024: “Sono cresciuto in questi campi, nella Valbisagno. Il lavoro di questi anni è innegabile, organizzare un evento giovanile di questa portata fa capire l’indole del movimento dilettantistico, quasi professionistico in questo caso. Gli allenatori sono i nuovi educatori e inserire un messaggio di natura sociale come in questo caso è importante. Ci tengo a citare il lavoro dei volontari, che è encomiabile. Una buona società crea migliori cittadini”.

“Non possiamo che essere orgogliosi di questa società e del suo staff. – ha detto Lucina Torretta, assessore del Municipio IV con funzione di vicepresidente e deleghe allo Sport e Impianti Sportivi, la quale ha portato i saluti anche di Maurizio Uremassi, presidente di Municipio IV – Sappiamo i sacrifici e gli orari di lavoro di cui necessita un evento di questo tipo. Si lavora con il cuore e quindi complimenti. Lo sport è importante per la crescita dei ragazzi e per lo sviluppo della società del futuro”.

Ha concluso Angela Villani, assessore del Municipio IV con deleghe ai Servizi Educativi e Servizi Civici: “Come Municipio siamo un anello di congiunzione primario tra i nostri ragazzi e quelle che possono essere le istanze della vostra società. Mi occupo di cultura e dei servizi sociali, come di disabilità, per cui è importante creare rete con una società come il Ligorna. Massima disponibilità e grazie per ciò che viene fatto nel Municipio e nel territorio più in generale”.