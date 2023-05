Truffano anziana a Sestri levante derubandola di 40 mila euro, identificati e fermati dalla polizia stradale a Udine: stavano fuggendo all’estero

Genova. Stavano cercando di lasciare l’Italia attraverso il confine orientale subito dopo aver truffato un’anziana a Sestri Levante, ma sono stati scoperti e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione.

Si tratta di due stranieri, individuati nei giorni scorsi lungo l’autostrada A4. Gli agenti della polizia stradale di Udine, in servizio per favorire l’afflusso dei partecipanti alla 94/a adunata nazionale degli alpini, hanno controllato una Seat immatricolata all’estero, che aveva destato sospetti nella conduzione di guida.

Grazie a una perquisizione del mezzo è stata individuata una borsa nascosta nel bagagliaio; all’interno erano nascosti denaro contante, monili in oro e pietre preziose, per un valore di circa 40mila euro. Le indagini hanno permesso di collegare la refurtiva a una querela sporta poche ore prima da un’anziana che era stata raggirata con uno dei metodi ormai noti, vale a dire una telefonata in cui si chiedeva alla donna di raccogliere tutti il denaro e gli oggetti di valore disponibili per scongiurare l’arresto di un parente in seguito a un incidente stradale. I preziosi e il denaro sono stati sequestrati e restituiti alla proprietaria.