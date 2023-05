Tre tour guidati per far scoprire Genova da un altro punto di vista

Genova. Nel mese di maggio, Explora propone tre visite guidate per conoscere aneddoti e curiosità della Superba che ha ancora tanti segreti da svelare anche ai suoi abitanti.

Domenica 7 maggio alle ore 16:00 – Cose mai viste: Un percorso che di tappa in tappa rivelerà un susseguirsi di aneddoti e curiosità in una girandola di scoperte, piccole e grandi, per rileggere Genova in un modo nuovo, divertente, unico.Anche chi pensa di conoscere Genova vedrà svelarsi, mano a mano, piccoli segreti accuratamente celati nei grandi monumenti e aspetti assolutamente inediti della città vecchia per scoprire come a fianco della grande storia ufficiale della Superba si celino numerosi racconti seducenti e insoliti. Il fascino nascosto di piazzette e vicoli inaspettati, palazzi che non sono quello che sembrano, tombe nascoste e sculture misteriose.Tracce di un passato che attende solo occhi capaci di vederle, di leggerne le affascinanti storie attraverso la filigrana del tempo.

Sabato 13 maggio alle ore 16:00 – Il giro del mondo in 80 vicoli: Come potremmo fare un tour intercontinentale alla ricerca di “pezzi” di Genova sparsi un po’ ovunque, così possiamo fare un giro del mondo senza allontanarci dalla città scoprendo minareti arabeggianti, mercerie di Broadway o memorie portoghesi: storie che, come tante tessere di un mosaico, compongono il racconto di una città unica.

Nel corso dei secoli i genovesi sono stati ovunque, dal Medio Oriente alle Americhe, e un riflesso di questo vagabondare lo si ritraccia nella forma e negli edifici. Se si aguzza la vista si noteranno influssi francesi, modi lombardi, echi della classicità romana e persino una piccola tessera di mosaico ricavata dai cocci di un vaso persiano. Perché i genovesi, oltre a girare il mondo, non buttano via niente.

Sabato 20 maggio alle ore 16:00 – Antiche botteghe: Profumi e sapori riaffiorano in un viaggio sorprendente alla scoperta delle Botteghe Storiche tra macellerie, drogherie, pasticcerie e friggitorie. La Genova di ieri e di oggi rivelerá antiche sartorie, pregiati tessuti, farmacie e antichi rimedi. Medioevo e Risorgimento s’incontrano nel labirinto dei vicoli genovesi. Una passeggiata in centro storico che svelerá un’antica barberia, tipiche friggitorie e tanta tradizione che ancora oggi pulsa di vita e di racconti. Passando dalla più caratteristica tripperia genovese riemergeranno ricordi celati nel tempo e abitudini dimenticate nel passato, ma che ancora oggi fanno parte del vissuto di una cittá in cui la storia, la leggenda e la tradizione si mescolano per dare vita a racconti inaspettati.

Tutti i tour partiranno dallo spazio creativo Maddalive (Vico della Chiesa della Maddalena 20)