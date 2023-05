Tre gravi incidenti sul lavoro, gli aggiornamenti del San Martino sui ricoveri degli operai

Genova. Nei giorni scorsi si sono verificati diversi incidenti sul lavoro che hanno visto il ricovero in ospedale delle diverse persone coinvolte.

16 maggio, porto di Pra’. L’ospedale San Martino, in una nota diffusa, comunica che restano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dell’operaio di 41 anni vittima di un incidente sul lavoro nel porto di Pra’ martedì 16 maggio. E specifica che “al momento non è previsto intervento neurochirurgico“.

12 maggio, stazione Brignole. Mentre si trova attualmente ricoverato presso la Rianimazione del Pronto Soccorso l’uomo di 64 anni che il 12 maggio è rimasto ferito dal passaggio di un treno nella stazione di Genova Brignole. In respiro spontaneo, le sue condizioni sono in lieve miglioramento.

5 maggio, via Caffaro. Infine comunica che è sempre ricoverato presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco l’operaio di 48 anni caduto da alcuni ponteggi in zona via Caffaro lo scorso 5 maggio. In lieve miglioramento le sue condizioni neurologiche.