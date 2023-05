Trasporto pubblico notturno, con l’estate prolungamento degli orari della metro e più bus in città

Genova. Con l’arrivo della bella stagione, come ogni anno, aumenta anche la vita notturna dei genovesi che spesso approfittano delle lunghe giornate e del clima mite per godere ore di svago all’aperto, in centro come sul mare. Per questo motivo l’intenzione dell’amministrazione civica è di arrivare ad un potenziamento del servizio di trasporto pubblico serale e notturno, in coordinamento con Amt.

A dirlo l’assessore Matteo Campora in risposta ad una interrogazione a risposta rapida presentata dalla consigliera di Vince Genova Tiziana Notarnicola in cui si chiedeva come il Comune di Genova si stesse muovendo per far fronte ad una carenza del trasporto pubblico evidenziata in questi giorni dai sindacati.

“Attualmente ci sono 23 linee serali più quelle notturne – ha spiegato Campora – ma stiamo dialogando con Amt per arrivare a questa estate con un potenziamento del servizio. In primo luogo sarà prolungato l’orario notturno della metropolitana mentre sono allo studio i potenziamenti fuori orari di alcune linee particolarmente utilizzate soprattutto dai giovani durante la notte”