Traffico internazionale di droga, operazione in tutta Italia: 15 ordinanze del Gip di Genova, un arresto in Liguria

Liguria. Quindici indagati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti sono stati arrestati dal ros dei carabinieri e dalla Dia nell’ambito dell’operazione Sunset, supportati dai militari dell’arma territoriale e dalla polizia tedesca. La misura cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Genova.



I carabinieri fanno sapere che le 15 ordinanze di Genova non riguardano tutti soggetti residenti in Liguria. Uno solo è effettivamente sul suolo ligure: Pietro Fotia, savonese, già noto alle forze dell’ordine e condannato in primo grado per turbativa d’asta aggravata da metodo mafioso. Gli altri arresti sono principalmente in Lombardia e Calabria, per un totale di circa 125 persone. Si tratta in sostanza di un’unica manovra sviluppata da carabinieri su Reggio Calabria e Genova, con una convergenza in fase di indagine su un’altra operazione della guardia di finanza di Milano.

Sempre quanto riferiscono i carabinieri la droga arrivava in Spagna attraverso intermediari dell’Est Europeo che si interfacciavano con la componente sudamericana. Dalla Spagna poi lo stupefacente arrivava in Italia tramite corrieri per essere diffusa soprattutto nel Centro-Nord.

Sono in corso perquisizioni anche per intestazione fittizia di beni. L’attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust, Europol e dalla rete @on nonché dal progetto Interpol i-can.

Per quanto riguarda il lato calabrese dell’operazione, 108 persone sono state arrestate dai carabinieri del Ros in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare su richiesta della Dda di Reggio Calabria. 85 sono in carcere. Gli indagati sono accusati a vario titolo d’associazione mafiosa; concorso esterno e traffico internazionale di droga con l’aggravante di transnazionalità e di ingente quantità; traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena. L’operazione, denominata ‘Eureka’, ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo.

L’altro filone di indagine riguarda, come detto, la Lombardia: la guardia di finanza di Milano, attraverso l’operazione Money Delivery, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare del Gip del capoluogo lombardo nei confronti di 40 persone. In questo caso sono state individuate due distinte associazioni finalizzate al traffico di cocaina, marijuana, hashish e altre droghe sintetiche, destinate al mercato nazionale, prevalentemente quello lombardo. Sono in corso perquisizioni su tutto il territorio nazionale con il supporto di unità aeree del Corpo.

Alcuni provvedimenti sono stati eseguiti in Germania (9 indagati), Belgio (6 indagati), Francia (3 indagati), Portogallo (un indagato), Romania (un indagato) e Spagna (un indagato).