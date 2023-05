Traffico ferroviario in tilt sulla linea Acqui Terme-Genova per un guasto a un treno merci

Genova. La linea ferroviaria Acqui Terme – Genova è rimasta bloccata questo pomeriggio dalle ore 18:25 a causa del guasto di un treno merci che transitava sulla linea, in direzione del Piemonte.

Il convoglio si è bloccato all’interno di una galleria nei pressi di Mele.

Si sono registrati, inevitabilmente, numerosi disagi per i pendolari a bordo dei treni regionali che stavano attraversando la linea per raggiungere il capoluogo Ligure.

In particolare due treni regionali sono rimasti in attesa dell’intervento di Trenitalia ancora in corso.

Uno dei treni regionali diretto a Genova è stato poi successivamente riportato a Campo Ligure dove i passeggeri sono stati rifocillati dal capostazione e attualmento sono in attesa di riprendere il proprio viaggio con dei bus navetta sostitutivi oppure con un nuovo treno visto che la linea dovrebbe essere ripristinata nei prossimi minuti.