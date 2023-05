Tracce di Polonia a Genova, martedì la presentazione della mappa interattiva creata dagli studenti

Genova. “Presenze e tracce polacche a Genova” è un evento dedicato alla presentazione della mappa interattiva delle tracce polacche nel capoluogo ligure creata con grande partecipazione da parte degli studenti della cattedra di Polonistica dell’Università di Genova i quali sono gli autori delle traduzioni, delle fotografie e delle illustrazioni.

In essa i visitatori virtuali possono scoprire e rintracciare sul territorio genovese ciò che i personaggi polacchi notevoli hanno seminato nel tempo.

L’appuntamento si terrà martedì 9 maggio dalle 17 alle 19 in diverse location, un percorso itinerante che parte nei dintorni di via Garibaldi, poi la visita al Palazzo Patrone-Lomellini di Largo Zecca e la presentazione del libro di Roberto Martelli “Genova e Cuneo nel Risorgimento. La Scuola Militare Polacca in Italia” (1861-1862).



Il progetto ha ricevuto il patrocinio del dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università di Genova ed è stato cofinanziato dal ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.



Qui di seguito, il link per le prenotazioni.