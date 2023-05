Torre piloti, dieci anni fa la strage in cui morirono 9 persone. Ma il processo non è ancora finito

Genova. Erano le 23.05 quando nel porto di Genova si stava per consumare una delle più grandi tragedie della sua storia recente: la portacontainer Jolly Nero durante la manovra di uscita dal porto di Genova urtò la torre piloti, abbattendola, e uccidendo nove persone presenti in quel momento nella struttura.

Era il 7 maggio 2013, e Genova veniva catapultata in una tragedia i cui contorni non sono mai stati chiariti del tutto: a dieci anni di distanza la parola fine alla vicenda giudiziaria non è ancora stata scritta.

Nonostante il comandante del cargo Roberto Paoloni, il primo ufficiale Lorenzo Repetto e il direttore di macchina Franco Giammoro abbiano concordato pene che vanno da 7 a 4 anni, dopo l’estate ci sarà un nuovo processo in Cassazione. A fare ricorso davanti agli Ermellini sono stati lo stesso Repetto e l’Avvocatura di Stato.

Quest’ultima ha impugnato le condanne, tra l’altro, contestando la quantificazione delle condanne concordate, sostenendo che potrebbero essere più alte. Una mossa che, di fatto, tende a fare diminuire il peso del secondo filone processuale, quello sulla collocazione della Torre e sui datori di lavoro delle vittime la Capitaneria. Nei mesi scorsi, la corte d’appello ha assolto tutti gli imputati di questo secondo processo, primo fra tutti l’ex ammiraglio Felicio Angrisano.

Però la Cassazione aveva sostanzialmente detto di diminuire le pene all’equipaggio della Jolly perché si doveva tenere in considerazione che sulla tragedia aveva influito anche la collocazione della struttura. Un corto circuito processuale che si trascinerà ancora per mesi e che, una volta di più, ha lasciato l’amaro in bocca ad Adele Chiello, la mamma di Giuseppe Tusa, una delle vittime militari.

Grazie alla sua tenacia era stato aperto il filone bis dell’inchiesta, quella sulla collocazione della Torre. “Quello che è successo è inumano – spiega Chiello – quella torre non doveva essere costruita lì. Ma alcune persone non pagano mai”. Nei mesi scorsi il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiuso le indagini per 15 persone per i presunti certificati irregolari sulle navi. Secondo la procura, gli ispettori del Rina e alcuni della Capitaneria di porto chiudevano un occhio sulle irregolarità riscontrate sulle navi consentendone la navigazione.

La cronaca e il ricordo

È la sera del 7 maggio 2013 quando la porta container Jolly Nero della compagnia Messina sta effettuando le manovre per uscire dal porto di Genova. Il motore si inceppa dopo la retromarcia, gli ufficiali a bordo sono convinti che la nave stia per ripartire in avanti e non si accorgono in tempo che la nave continua ad arretrare.

Quando lo capiscono è troppo tardi: la Jolly Nero finisce contro la banchina di Molo Giano e butta giù la Torre Piloti. Muoiono in nove, tutti lavoratori che erano dentro la struttura: i militari della Capitaneria Francesco Cetrola, 38 anni, Marco de Candussio, 39, Daniele Fratantonio, 28, Gianni Iacoviello, 35, Davide Morella,33, Giuseppe Tusa, 30; il pilota Michele Robazza,44, gli operatori radio dei rimorchiatori Sergio Basso, 50 e Maurizio Potenza, 50.

Oggi il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la messa in ricordo delle vittime nella cattedrale di San Lorenzo. Dopo la cerimonia religiosa ci sarà la posa della corona alla Stele in piazzale Porta del Molo. La cerimonia, a cura del Comune e della Guardia costiera di Genova, si chiuderà con l’intitolazione di via Vittime della Torre 7 maggio 2013, già via Magazzini Generali.

Le dichiarazioni della politica

“A 10 anni dal crollo della Torre Piloti, la Liguria non dimentica le 9 vite spezzate e una tragedia che ha segnato in modo indelebile la nostra città. Anche stasera, come ogni anno, le sirene del nostro porto suoneranno all’unisono e una via verrà intitolata alle vittime”. Così il presidente della Regione Liguria a 10 anni dal crollo della Torre Piloti a Molo Giano dove persero la vita 9 persone.