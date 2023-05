Tornano le pratiche di Yoga Solidale all’aperto, appuntamento martedì sera in piazza Don Gallo

Genova. Con il ritorno della bella stagione, tornano anche le pratiche gratuite di Yoga Solidale Genova. L’appuntamento, a partire da questo martedì 23 maggio, dalle 19 alle 20.30, è in piazza Don Gallo, nel centro storico.

La partecipazione è aperta a tutte e tutti. Neofiti ed esperti. La pratica non è a pagamento ma è possibile lasciare un’offerta libera per sostenere alcune realtà sociali, nella fattispecie la comunità di San Benedetto al Porto e il portierale sociale di piazza Don Gallo, un vero presidio attivo di supporto e integrazione per la cittadinanza in questa zona dei vicoli.

Yoga Solidale Genova è una rete di persone nata ormai da alcuni anni. Lo Yoga viene praticato come azione collettiva, senza la ricerca della performance atletica o dell’esperienza spirituale a tutti costi. A essere favorito è il concetto di condivisione, relativo ad alcuni concetti alla base dello Yoga, alla percezione del proprio corpo e dei propri limiti e alla conoscenza di altre realtà attive

Martedì, insieme a Yoga Solidale, ci saranno i responsabili di “ToGhettogeter – Emporio fai da noi”, un emporio dove si possono mettere a disposizione o prendere in prestito materiali di consumo e utensili per il fai da te, utilizzabili gratuitamente da persone del centro storico che ne abbiano bisogno per realizzare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione.

Per l’utilizzo dei materiali è prevista l’attivazione di una banca delle competenze dove, a seconda delle capacità individuali e dei bisogni civici e sociali intercettati all’interno dell’attività del Portierato Sociale, si potranno incrociare bisogni e capacità in una logica di Welfare Generativo.

Ci saranno anche i coordinatori dell’Officina della Cura nell’ambito di Start Tappe, un progetto che mira all’inclusione socio-lavorativa e alla cura del territorio.

Per partecipare alla pratica Yoga è sufficiente presentarsi in abiti comodi e – se lo si ha – un tappetino o un asciugamano spesso da stendere a terra, martedì 23 maggio qualche minuto prima delle 19, in piazza Don Gallo.