Torna dalla missione con la Marina Militare e trova l’auto saccheggiata nel parcheggio

La Spezia. Un militare della Marina Militare ha sporto denuncia dopo aver trovato la propria auto “cannibalizzata” in uno dei parcheggi interni all’arsenale militare marittimo. Al rientro da una missione e al momento di recuperare la propria vettura, l’amara sorpresa di vederla spogliata dei quattro cerchi e annessi pneumatici. Appoggiata su ceppi di legno e chiaramente inutilizzabile fino a riparazione avvenuta. Dell’episodio ha dato notizia il sindacato Flp Difesa, che ha raccolto la segnalazione nelle scorse ore.

L’uomo, a quanto si apprende imbarcato su Nave Duilio, si è rivolto al presidio dei carabinieri interno alla base navale, ospitato all’interno dell’ex convento francescano, per denunciare il fatto e nella speranza di risalire agli autori di quello che sembrerebbe essere un vero e proprio furto e non un atto di vandalismo. Peraltro un episodio che non è un unicum, già negli anni passati alcune auto avevano subito furti.