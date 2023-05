Torna ‘Che Festival’, Music for Peace apre le porte al Che Comix e ai mattoncini Lego

Genova. In via Ballaydier torna Che Festival – giunto alla dodicesima edizione – dall’1 all’11 giugno, nella sede di Music for Peace. Come sempre si accede non pagando un biglietto in denaro, ma portando generi di prima necessità, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio e all’estero durante le missioni umanitarie.

Novità 2023

Arriva, per la prima volta Che Comix, dall’1 al 4 giugno, quattro giorni di mostre, stand, presentazioni, ospiti e workshop e giochi di ruolo. Nelly Tsukiyama e Gianfranco Uber per citare gli ospiti principali, e domenica 4 giugno il Che Comics-Cosplay Contest, al quale è ancora possibile iscriversi (Aula Vik-SummerGarden-Solidarbus).

Questa edizione vede anche la nuova collaborazione con Liguria Bricks. Una due giorni di esposizione di fantastiche vere e proprie opere d’arte create con centinaia e centinaia di mattoncini Lego, i più famosi del mondo: venerdi 10 giugno dalle ore 16:00 sarà aperto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze un laboratorio di costruzioni LEGO a tema pace, (Aula Vik-SummerGarden).

Musica

Ogni sera sul palchi una proposta diversa: i Fratelli di Soledad e | Sonagli di Tagatam, i BlueBeaters e i Los Fastidios; Zibba e Raphael e i Marcielllos, Trevor e Orco. Si attraversano tutti generi musicali, dal rock al jazz, senza dimenticare il rap, protagonista della serata del 3 giugno con Jelo, Joe Black, Chicuta, Acidoh e Grave, Akill Miami, Hellsy.

Nella piazza dei diritti musica jazz, cantautori e dj. Il 1 giugno inaugurerà la piazzetta del diritti Il duo Elettroclit. Da segnalare la giornata delle corali “Choirs for Peace” sabato 20 all’Arena Solidarbus (Palco-Piazza dei Diritti-Solidarbus))

Cabaret for Peace

Saranno le donne a fare da capofila, guidate da Debora Villa da sempre amica del Che Festival. Con lei sul palco. Alessandra lerse e Nadia Puma, Alessandra Sarno, Laura Formenti, Laura Magni e Federica Ferrero. Ancora cabaret il 4 il 6 e l’8 giugno con-ne citiamo solo alcuni-Henry Zaffa, Quelli Dopo, Daniele Raco, Andrea Carlini, Andrea Possa, Daniele Ronchetti. (Solidarbus)

Novità: prima volta al Festival per Manuel Bova che il 9 giugno proporrà il suo recital “Books for Peace”, prima volta anche per SLAM for Peace il poetry Slam di Genova Slam, inserito nel calendario italiano di Poetry della LIPS (Solidarbus)

Attualità

Incontri e presentazioni: la scrittrice Ester Armanino il 2 giugno intervisterà Edoardo Cartoni, della rivista Tuttologic Surf, sulla Surf Culture, ci saranno presentazione di libri di musica e per l’infanzia, e ancora incontri in cui si parlerà di luoghi del cinema, di letteratura Weird, Uno spazio anche dove poter approfondire i temi che attraversano il nostro tempo: l’educazione digitale, la dipendenza dal gioco d’azzardo, e infine l’ambiente attraverso la lettura dei fenomeni atmosferici con II Meteorologo Ignorante Gianfranco Saffioti. (Piazza dei Diritti, Aula Vik)

Ma il Che festival è molto più di questo: è uno spazio dove le persone si danno un appuntamento per uno spuntino, dove i ragazzi giocano a pallone, dove le scuole di danza fanno il loro saggio finale, e così pure le scuole di musica, dove gli insegnanti accompagnano gli allievi per i laboratori, dove si cerca un regalo da fare a un amico.