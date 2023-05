Torna ai Giardini Luzzati il Liguria Pride Village: al via sabato 3 giugno

Genova. Sabato 3 giugno inizia il Liguria Pride Village ai Giardini Luzzati. Mentre la Parata con i carri, gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza sarà sabato 10 giugno con partenza da via San Benedetto (concentramento dalle ore 15 e partenza ore 16) e arrivo in piazza De Ferrari.

Questo il percorso: via san Benedetto, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo della Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via dei santi Giacomo e Filippo, via Serra, via de Amicis, via Fiume, via XX Settembre. L’arrivo è previsto in piazza de Ferrari. La lunghezza complessiva è di 4 chilometri.

Liguria Pride Village

Il Liguria Pride Village (3-10 giugno) è un festival dei diritti, quest’anno dedicato al tema dei CORPI, nella cornice dello spazio accogliente dei Giardini Luzzati; un luogo per stare insieme nel rispetto delle reciproche differenze.

In questa kermesse sarà possibile partecipare a mostre, concerti, giochi, teatro e presentazioni di libri, che animeranno un villaggio colorato nella città, per attraversare i muri delle identità e fare incontrare le persone, ognuna con la propria specificità e biografia.

Sarà inoltre possibile cimentarsi in nuovi e divertentissimi giochi collettivi, ballare sulle note “silenziose” della Silent Disco o sfidarsi in tornei di giochi di carte e da tavolo.

Alcuni eventi richiedono prenotazione, tuttavia la maggior parte degli appuntamenti è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Otto giorni per tantissimi eventi, il Village è una proposta per stare insieme rivolta a persone e generazioni differenti, aperta alla cittadinanza all’insegna della gratuità.

Programma del Liguria Pride Village

Si inizia sabato 3 con la SILENT DISCO, domenica il talk BUTCH PLEASE con Irene Villa, martedì 6 la Charlas Pride con Marina Cuollo che presenta il suo libro Viola, mercoledì il talk a cura di ZenaTrans CORPI NOSTRI con Bianca Bonzagni e Majid Capovani, sempe mercoledì appuntamento classico con il GenderOke, venerdì 9 è il momento di punta per la musica con Beatrice Quinta, artista lanciata dall’ultima edizione di X Factor.

Vogliamo infine citare la bella collaborazione con ELECTROPARK e con ANLAIDS LIGURIA che sarà presente per il test HIV gratuito nel checkpoint del Village.

E poi, nell’area archeologica, aperitivi e dj set, e ogni giorno il VILLAGE KIDS un festival nel festival con laboratori, giochi e letture. Ecco i link per conoscere il programma, quest’anno particolarmente ricco.