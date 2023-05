Tom Kuka, l’Albania tra mito e storia: a Genova il vincitore del Premio dell’Unione Europea per la Letteratura 2021

Genova. Venerdì 12 maggio alle 17.30, presso la libreria Libraccio, via Cairoli 6,r, Albania Letteraria, in collaborazione con l’Associazione ASA L’Altra Sponda dell’Adriatico/L’Autre Rivage de L’Adriatrique e con il Patrocinio del Consolato della Repubblica d’Albania a Milano, organizza l’evento Tom Kuka, l’Albania tra mito e storia, che vede protagonista uno dei più apprezzati autori a livello internazionale e dell’attuale panorama letterario albanese. Lo scrittore dialoga con la critica letteraria Anna Lattanzi, caporedattrice di Albania Letteraria. A introdurre Angela Valenti Durazzo, giornalista e scrittrice, fondatrice Associazione ASA, L’Altra Sponda dell’Adriatico/L’Autre Rivage de L’Adriatrique.

Tom Kuka, alias Enkel Demi, è un celebre giornalista televisivo e conduttore radiofonico in Albania. In Italia, le sue pubblicazioni L’Ora del male (Besa Muci, 2021) e Flama (Besa Muci, 2022, con quest’ultimo libro si è aggiudicato il Premio dell’Unione Europea per la Letteratura 2021), hanno ricevuto un grande consenso, sia da parte della critica che del pubblico di lettori. Ideando questo evento, si è voluto dar voce a uno scrittore capace di parlare oltre i suoi libri, tracciando un profilo dell’Albania di oggi, attraverso quella di ieri. “Abbiamo fortemente voluto un appuntamento con i lettori e l’intera comunità genovese – si legge nella nota stampa – che potesse offrire, oltre alla buona letteratura, una limpida informazione e una corretta conoscenza socioculturale dell’Albania, un Paese a noi molto vicino, ma ancora poco conosciuto.

Albania Letteraria, di cui è direttore Olti Buzi (direttore anche di Albania News) e capo redattrice Anna Lattanzi (articolista anche per Albania News), è l’unica rivista in Italia specializzata in letteratura albanese. “Il nostro è un progetto portato avanti da professionisti del settore, in forma di totale volontariato, come è sempre stato per Albania News – si legge nella presentazione – sosteniamo la diffusione della letteratura albanese in Italia perché ci crediamo e lo facciamo con articoli, recensioni, presentazioni online e tramite l’organizzazione di eventi”.

ASA-L’Altra Sponda dell’Adriatico/L’Autre Rivage de L’Adriatrique è un’associazione di solidarietà e diffusione culturale dell’Albania e dei Balcani. Dalla sua nascita si è occupata attivamente di iniziative quali mostre di autori albanesi, presentazioni di libri, conferenze, riunioni in Liguria e nel Principato di Monaco, che consentono incontri e scambi reciproci fra persone che provengono o vivono sulle diverse sponde dell’Adriatico. L’ASA promuove nel mese di dicembre, in collaborazione con la Biblioteca Civica Berio e la Biblioteca Internazionale per ragazzi Edmondo de Amicis di Genova , e con il Patrocinio del Consolato Onorario d’Albania in Liguria e nel Principato di Monaco, la raccolta di giocattoli nuovi (non usati) e generi di cancelleria per i bambini di istituti e reparti albanesi. L’iniziativa, giunta alla sedicesima edizione e seguita dalla distribuzione personale dei doni, prosegue anche nel corso di tutto l’anno.