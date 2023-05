Tir incastrato sotto il ponte ferroviario, via Rolla chiusa e poi riaperta

Genova. Un autoarticolato è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario in via Rolla, all’imbocco della rampa che porta su ponte Pieragostini a Cornigliano. È successo nel pomeriggio di oggi intorno alle 15.

Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia locale e il carroattrezzi, in ausilio anche i vigili del fuoco chiamati a rimuovere in qualche modo il mezzo pesante.

La strada è stata chiusa e poi riaperta. Qualche problema per la viabilità in direzione centro.

(foto d’archivio)