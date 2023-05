The Ocean Race, prove in mare alla Festa dello Sport: domenica la partenza in diretta da Newport

Genova. La magia della vela alla portata di tutti. Prosegue il conto alla rovescia verso il Grand Finale di The Ocean Race e anche alla Festa dello Sport ci saranno numerosi eventi e attività promossi dal team di The Ocean Race Genova con la preziosa collaborazione della FIV Primazona.

Sarà possibile salire a bordo delle barche con gli istruttori Fiv ma anche partecipare ai laboratori sulla sostenibilità firmati The Ocean Race. Nell’area vicino al Pontile saranno davvero tante le attività e le opportunità di conoscere in anteprima il “Grand Finale” della regata più affascinante al mondo.

Da venerdì a domenica (dalle 10 alle 19) saranno attivi i laboratori didattici per bambini con il Gioco dell’oca sulle Rotte di The Ocean Race. Per la gioia di tutti sarà presente “Lupo di Mare” la mascotte di Genova The Grand Finale. I cinque Centri di Educazione al Lavoro convenzionati con il Comune di Genova (Direzione Politiche Sociali) presenteranno ai partecipanti alla Festa dello Sport una selezione degli elaborati delle ragazze e dei ragazzi inseriti in questi servizi socio-educativi territoriali. Seguendo le tematiche di The Ocean Race relative alla salute degli Oceani, al riciclo e all’economia circolare, sono stati ideati e prodotti oggetti con materiali di riciclo come vele, legno, plastica. Un contributo ideativo importante che dal mondo del sociale lancia un messaggio sul come integrare apprendimenti ed esperienze pratiche nel solco della sostenibilità.

Ospiti speciali sabato 20 maggio saranno i ragazzi di “Fai Sport”, una associazione del Friuli Venezia Giulia che parteciperà alla Festa e si incontrerà con i rappresentanti del Comitato Paralimpico della Liguria.

Domenica ci sarà la grande chiusura con la diretta della partenza della regata da Newport. Le barche prenderanno la rotta per tornare in Europa. Il Grand Finale sarà proprio a Genova dal 24 giugno al 2 luglio. Sul maxischermo al Porto Antico seguiremo la spettacolare partenza e poi sarà festa sul palco con swing e blues, in perfetto “stile Usa”. Questo il programma. Alle ore 19.10 si balla il “country” presso l’area fitness della Festa dello Sport (di fronte a Palazzo San Giorgio). Protagonisti saranno i Wild Angels Zena diretti dal Maestro Matteo Massarino. Una realtà che fa parte del gruppo nazionale Wild Angels conosciuto in tutta Italia, grazie alla propria energia e professionalità, premiata come miglior scuola di ballo country europea.

Alle 20.05 in Diretta da Newport sul maxischermo la partenza della regata e a seguire, sul palco principale nel cuore del Piazzale Mandraccio, i balli Swing proposti da “The Zenaswingers”, scuola di ballo diretta dalla Maestra Silvia Palazzolo che ha portato per prima il Lindy Hop in Italia.