The Ocean Race, Genova Che Osa spulcia i conti: “Costi oltre i 14 milioni ma sponsor fermi a 2,4”

Genova. Si avvicina il Grand Finale dell’Ocean Race, la prestigiosa regata transoceanica il cui arrivo a Genova è previsto tra il 24 giugno e il 2 luglio, con decine di appuntamenti in città e un village che sorgerà per l’occasione negli spazi del Waterfront Levante. Un evento “cult” per gli amanti della vela e che dovrebbe portare a Genova migliaia di turisti, appassionati, addetti ai lavori e aziende interessate a sfruttare la competizione come vetrina ma che è diventato uno dei temi di scontro politico.

Nel dibattito si sono inseriti anche i ragazzi di Genova Che Osa, realtà civica vicina al centrosinistra, con un dossier chiamato Ocean Gate, che intende fare luce sui costi reali sostenuti dall’amministrazione comunale per l’evento dell’Ocean Race.

“Abbiamo chiesto al Comune la documentazione sui conti dell’evento ma abbiamo ottenuto solo carte censurate, il dossier – spiegano da Genova Che Osa – vuole quindi analizzare le spese sostenute per l’organizzazione dell’Ocean Race a oggi, prima ancora che l’evento sia realizzato ed essere uno strumento utile ad aprire una riflessione generale. Quando la collettività investe cifre così importanti i benefici non possono essere per pochi ma devono essere equamente distribuiti, a partire dal garantire lavori di qualità, un positivo coinvolgimento di cittadine e cittadini e sostenibilità ambientale”.

“L’unica certezza a leggere i documenti, soprattutto quelli che abbiamo cercato e trovato sull’albo pretorio e sul sito dell’amministrazione – dichiarano Lorenzo Azzolini e Maia Burdese di Genova che osa – è che l’evento Ocean Race al momento i soldi li ha portati solo nelle tasche della società che organizza l’evento, 8,3 milioni, e in quelli dei super consulenti. Che costerà molto di più dei 12 milioni preventivati nel 2019 e che l’obiettivo di raggiungere 8 milioni di sponsorizzazioni ad oggi è molto lontano“.

Nel dossier si raggruppano le voci di spesa, ad esempio, per l’organizzazione di eventi nelle tappe finora svolte nell’ambito di Ocean Race, per la retribuzione dei consulenti assunti come dirigenti e delle agenzie di marketing assoldate (figure e società entrate e uscite di scena), per l’acquisto di beni e servizi e per i “fee” destinati all’ente organizzatore vero e proprio.

Nella ricerca di Genova Che Osa si elencano anche quelli che finora sono gli sponsor ufficiali, e le relative cifre spese. Complessivamente non si superano – almeno per il momento – i 2,4 milioni di euro.

Tra gli sponsor privati ci sono nomi come Iren, Boero Yacht, Banca PAssadore, Cantieri Amico, Free to X, Esselunga, Ferrovie, Rina, Ett, Esaote, Socrem, Telepass, Fastweb, Netafim e Acquario di Genova.

Gli attivisti di Genova Che Osa hanno sollevato anche forti dubbi sulla ricaduta della Ocean Race sulla città in termini di occupazione. Non solo criticano l’amministrazione per aver voluto fare ricorso a molti volontari per gli eventi e il villaggio della tappa finale ma contestano le stime fatte dal Comune sui potenziali occupati.

“Nel 2019 il Comune realizza uno studio per determinare il possibile impatto della Ocean Race basandosi su una relazione effettuata anni prima su Valencia (dove in passato venne organizzata l’Americas’ Cup di Vela ndr), il Comune ha pensato di indicare in 63 milioni l’impatto dell’Ocean Race sull’area metropolitana di Genova, stimando 1500 persone assunte a tempo pieno per un anno o 3000 persone a tempo parziale”, raccontano da Gco.

Che però osserva i dati della Camera di Commercio reali: “L’impatto sul mondo del lavoro al momento non si vede e anzi, i dati che emergono dai bollettini mensili della Camera di Commercio vanno nella direzione opposta. Negli ultimi due mesi infatti le rilevazioni indicano una richiesta di lavoro inferiore allo stesso trimestre dell’anno precedente”.

“L’ultimo bollettino pubblicato in particolare indica una flessione di 1460 unità rispetto al trimestre maggio-luglio 2022. Ed è proprio nel settore dei servizi, quello che dovrebbe essere rivitalizzato dalla Ocean Race, che si registra la flessione negativa, solo parzialmente compensata da una maggiore richiesta nell’industria”, concludono.

Come noto il Comune di Genova è convinto che invece The Ocean Race rappresenterà una grande opportunità per Genova. Genova Che Osa rileva però un cambio di rotta nella narrazione dell’amministrazione. Se fino a qualche tempo fa sembrava che tutti i costi avrebbero potuto essere coperti dagli sponsor privati, recentemente il sindaco Bucci ha dichiarato “se dovremo metterci dei soldi, lo faremo, sarà un investimento”.