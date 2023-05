Tezenis Summer Festival, il 30 giugno tappa conclusiva a Genova

Genova. Appuntamento con la grande musica a Genova, il prossimo 30 giugno, con la tappa conclusiva del Tezenis Summer Festival, la kermesse di artisti firmata Radio105.

Il grande concerto dell’estate, lungo quattro tappe, partirà il 9 giugno da Rimini per chiudersi il 30 giugno in piazza De Ferrari, dopo essere passato da Messina e Paestum.

Negli stessi giorni in cui Genova sarà la protagonista mondiale del mondo della vela, con l’arrivo della The Ocean Race – la regata internazionale che si chiuderà per la prima volta in Italia il 24 giugno – e l’apertura dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante, il Tezenis Summer Festival sarà l’occasione per animare anche il cuore della città con una serata di grande musica e spettacolo a ingresso gratuito.

La lista degli artisti che prenderanno parte alla serata è stata presentata questa mattina durante la conferenza stampa a Milano.

“La grande musica dal vivo in piazza torna protagonista a Genova – commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – Il 30 giugno piazza De Ferrari si prepara a cantare con Achille Lauro, Alfa, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Rovazzi, Tananai, The Kolors e tanti altri, per un appuntamento straordinario che va ad arricchire il fitto calendario degli eventi in programma nella nostra regione per questa estate e che vuole celebrare un altro imperdibile evento: dal 24 giugno al 2 luglio, infatti, Genova ospiterà la tappa finale di Ocean race, la più importante regata a livello mondiale, che per la prima volta si conclude nel Mediterraneo. Genova e la Liguria capitali del mare e della vela, ma anche capitali della musica”.

“Il Tezenis Summer Festival sarà uno degli eventi di punta della nostra estate – dichiara l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova – ringrazio gli organizzatori per aver scelto Genova come tappa finale: sono certa che Genova risponderà con una grandissima partecipazione di pubblico in quelle che saranno giornate di festa grazie anche alla concomitanza dell’arrivo di ‘The Ocean Race The Grand Finale’, che tra il 24 giugno e il 2 luglio, vedrà per la prima volta l’arrivo in Italia della regata più sfidante al mondo, attraendo tantissimi turisti e appassionati da tutto il mondo. Genova, quindi, saluterà gli artisti del prestigioso palco del Tezenis Summer Festival, tingendosi di blu, come il mare con cui ha un legame storico e che accomuna anche le tappe del Summer Festival”.

Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record: Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, con un’ importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105.