Teatro dell’Ortica, i laboratori teatrali alla prova del palco: in scena quattro spettacoli

Genova. Si avvicina l’estate e il momento di raccogliere i frutti di un anno di teatro. Quattro gruppi, più di sessanta attori di tutte le età, che si sono conosciuti e ri-conosciuti, mescolati e ri-mescolati, nel palcoscenico di volta in volta cangiante che è il momento del laboratorio. Incontri, scoperte, creazioni, intoppi e sostegni, con il pensiero anche a chi non è più con noi. Si va in scena, ma andare in scena è solo una piccola parte di tutto ciò che succede in un anno di teatro.

E questo fine settimana arriva quindi la prova del palcoscenico, con quattro appuntamenti che vedranno in scena gli spettacoli costruiti in questi mesi con la partecipazione dei nostri studenti, tutti inediti e irripetibili. Un momento per guardare dall’alto il percorso fatto insieme, e gettare le basi per le prossime stagioni.

Si inizia sabato 27 maggio, con il primo doppio appuntamento. Alle 16 i ragazzi del Corso di Teatro per Bambini daranno vita a “Agenzia delle Storie mai raccontate”, per la regia di Federica Barbaglia e Martina Fochesato: personaggi smielati, fantastici, raccontati e ri-raccontati mille volte, fanno a gara con quei personaggi che, per sfortuna, non sono mai stati protagonisti di storie! In questo spettacolo, i piccoli attori saranno alle prese con una storia che darà vita a nuove storie da raccontare, mai sentite prima ma estremamente originali!

Alle ore 21 sarà la volta di “Trei Reciocchi du campanile… Achille”, spettacolo dedicato a Gino Casaleggio con gli allievi del Corso di Teatro in Lingua Genovese, con la regia di Claudia Benzi e Mauro Pirovano: tre classici di Campanile, visita di condoglianze, Llacqua minerale, assassinio a Villa Thellung… rifatti al pesto!

Domenica 28 si torna in scena alle 16 con ‘Easter Egg’, con gli allievi del Corso di Teatro per Adolescenti per la regia di Federica Barbaglia e Lucia Razeto. “E se in un posto lontano, in una posizione imprecisa del pianeta, esistesse un luogo dove poter trovare quello che stai cercando da tempo? Cose incomprensibili, sensazioni e stato d’animo che a volte vengono meno? Questo è il viaggio di un gruppo di straordinari ragazzi che hanno dato vita ad una fabbrica che dà possibilità e nuovi bagagli. Questo è Easter Egg”.

Infine alle 21 si chiude la rassegna con “Un condominio senza speranza”, con gli allievi del Corso di Teatro per Adulti e la regia di Claudia Benzi e Giancarlo Mariottini. Un condominio affollato di umane, caotiche, rumorose presenze: nipoti ribelli, nonne sagge, famiglie allargate, litigi familiari, figli mammoni, nuovi arrivati, universitari fuori sede che fanno festa durante la notte, workaholic fissati con la carriera e sorelle zitelle appassionate di floricoltura. Pare, però, che tra le mura del palazzo si aggiri anche una presenza misteriosa e oscura. Sarà un fantasma?