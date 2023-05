Teatro Carlo Felice, protagonisti i giovani dell’Accademia con “Rita” e “Don Pasquale”

Genova. I prossimi appuntamenti operistici al Carlo Felice vedono protagonista l’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici, il cui progetto è proprio finalizzato alla creazione di un percorso formativo per i giovani talenti della lirica e al loro debutto. Le attività dell’Accademia sono affidate al direttore artistico Francesco Meli, alla coordinatrice Serena Gamberoni e al direttore musicale Davide Cavalli.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto – dichiara il sovrintendente Claudio Orazi – Ringrazio il direttore artistico Pierangelo Conte, il direttore artistico dell’Accademia Francesco Meli, la coordinatrice Serena Gamberoni e tutti i docenti che hanno partecipato con dedizione a questo progetto che giunge al terzo anno di attività, aggiungendo alla tradizionale produzione operistica in cartellone, un ulteriore progetto dedicato a “Rita” di Donizetti. Un particolare ringraziamento e le mie congratulazioni vanno agli allievi del corso 2023 dell’Accademia che hanno profuso un grande impegno ed ai quali auguro ogni successo per la loro carriera”.

In quattro recite programmate tra martedì 18 maggio e domenica 28 maggio 2023 andrà in scena Rita, opéra-comique in un atto di Gaetano Donizetti. La composizione risale al 1841, anche se la prima rappresentazione si tenne dodici anni più tardi. Il successo di quest’atto unico è dovuto sia alla linearità – in scena solo tre personaggi, i «Deux hommes et une femme» del sottotitolo originale in francese – sia alla grande inventiva con cui Donizetti riesce a tessere la trama musicale di questa esilarante vicenda. Saranno proprio gli allievi dell’Accademia per cantanti lirici Gabriella Ingenito / Martina Saviano, Matteo Straffi e Gianpiero Delle Grazie a vestire i panni dei personaggi, sotto la guida del maestro concertatore al pianoforte Davide Cavalli.

Il progetto ha un ulteriore elemento di pregio: è stato infatti sviluppato in collaborazione con un’altra realtà genovese che promuove i giovani in ambito artistico e teatrale, l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Sono gli allievi dell’Accademia Ligustica Zoe Amato, Lucrezia Corsa, Cecilia Danesi, Sara Guzzardi, Gaia Macassaro, Beatrice Napoli, Ilaria Romano, Lorenzo Rostagno, Natalia Sacco, Anna Scimone e Olimpia Tonini ad aver curato l’allestimento scenico. Ad affiancarli nella realizzazione del progetto i docenti Guido De Monticelli ed Elisabetta Courir alla regia; Francesca Marsella, Stefano Corsi e Cristina Ferraro per allestimento scenico e costumi; Liliana Iadeluca per le luci.

La Stagione Lirica 22-23 si chiude con Don Pasquale, opera buffa in tre atti di Gaetano Donizetti, che sarà in scena da martedì 6 giugno a domenica 11 giugno 2023. Composto in soli undici giorni e rappresentato per la prima volta al Théâtre Italien di Parigi il 3 gennaio 1843, Don Pasquale è uno dei titoli più amati del catalogo donizettiano. Il libretto di Giovanni Ruffini è tratto da un dramma giocoso del 1810 e attraverso un ritmo serrato e brillante racconta le divertenti avventure di Don Pasquale, Ernesto, Norina e del Dottor Malatesta. Donizetti traspone il testo in musica con grande sapienza, con una scrittura innovativa e grande sensibilità nella caratterizzazione musicale dei personaggi e dell’ambiente borghese in scena.

Interpreti protagonisti i solisti dell’Accademia per cantanti lirici: Omar Cepparolli / Davide Maria Sabatino (7, 9, 11) Don Pasquale; Nicola Zambon / Francesco Samuele Venuti (7, 9, 11) Dottor Malatesta; Antonio Mandrillo / Jiahui Mo (7, 9, 11) Ernesto; Maria Rita Combattelli / Angelica Disanto (7, 10) / Silvia Caliò (8, 11) Norina; Franco Rios Castro / Matteo Armanino (9, 10, 11) Un notaro. Maestro concertatore e direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa; regia di Andrea Bernard; scene di Alberto Beltrame; costumi di Elena Beccaro; luci di Marco Alba; Videomaker Pierpaolo Moro. L’Allestimento è della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova. Maestro del Coro Claudio Marino Moretti.